ΗΠΑ: νεκροί από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, μετά τις αναφορές για ένοπλο που άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυρά σε εμπορικό κέντρο στην Μπόιζ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος κατά τα φαινόμενα δεν είχε συνεργούς, συνελήφθη και ο κίνδυνος έχει πλέον περάσει για τον πληθυσμό, επισήμανε ο Ράιαν Λι, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Μπόιζ, πρωτεύουσα και πολυπληθέστερη πόλη της πολιτείας Άινταχο, στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τον κ. Λι, αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν περί τις 13:50 (τοπική ώρα· 22:50 ώρα Ελλάδας) ότι ακούστηκαν πυρά σε εμπορικό κέντρο στην Μπόιζ και ότι «τουλάχιστον ένας άνθρωπος χτυπήθηκε» από σφαίρες.

Όταν έφθασαν επιτόπου, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυρών με τον ύποπτο. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

«Δεν είμαστε στ’ αλήθεια σε θέση σε αυτό το στάδιο να αναφερθούμε στο οποιοδήποτε κίνητρο» του υπόπτου, σημείωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, κρίνοντας πως «πραγματικά είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε υποθέσεις».

Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία για τα θύματα ούτε για την κατάσταση των τεσσάρων τραυματιών.

Τα περιστατικά με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν πάνω από τέσσερα θύματα, ή mass shootings στην ορολογία των αμερικανικών αρχών, παραμένουν μάστιγα στις ΗΠΑ: σημειώνονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σούπερ μάρκετ, χώρους εργασίας..

