Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κρούσματα: Ιστορικό ρεκόρ στην Ελλάδα

Ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας καταγράφεται σε εβδομαδιαίο μέσο όρο κρουσμάτων στην Ελλάδα. Ρεκόρ πενταμήνου στους ημερήσιους θανάτους. “Στο κόκκινο” η θετικότητα

Εξαιρετικά ανησυχητική τροπή παίρνει η πανδημία κορονοϊού στην Ελλάδα. Με βάση και τα στοιχεία της Δευτέρας, σε μέσο όρο επταημέρου σημειώθηκε το υψηλότερο επίπεδο κρουσμάτων που έχει καταγραφεί από την έναρξη της πανδημίας στην χώρα, με 3.320 κρούσματα.

Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ δείχνουν ότι έχουν ξεπεραστεί και τα υψηλά του Αυγούστου, οπότε ο μέσος όρος επταημέρου ήταν 3.258 κρούσματα, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι πλέον γίνονται πολύ περισσότερα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες..

Ακόμη, οι θάνατοι της Δευτέρας είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ημερήσιων θανάτων που έχει καταγραφεί από τις 21 Μαΐου, δηλαδή τους τελευταίους πέντε μήνες.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ την Δευτέρα

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Δευτέρας, αναφέρονται τα εξής:

"Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.937 , εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 720.295 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 50.8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 139 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.050 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 54, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.682 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 354 (61.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 79.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 314 (88.7%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 40 (11.3%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.285 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 219 (ημερήσια μεταβολή -13.44%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 227 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)".

Προβληματισμό στους ειδικούς και σε τοπικούς φορείς πολλών περιοχών προξενούν τα ευρήματα από τον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Η γεωγραφική κατανομή των 3.937 κρουσμάτων της Δευτέρας:

78 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής

88 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

48 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

95 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

223 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

84 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

86 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

8 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων

623 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

60 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

18 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

44 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

115 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

23 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

21 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

78 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

118 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

41 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

18 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

164 κρούσματα στην Π.Ε Ημαθίας

34 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου

11 κρούσματα στην Π.Ε. Θάσου

7 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

78 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

53 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καλύμνου

31 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

22 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέας-Κύθνου

32 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

71 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

43 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης

34 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κω

24 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

273 κρούσματα στην Π.Ε Λάρισας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

17 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας

180 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

94 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Νάξου

84 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

12 κρούσματα στην Π.Ε. Πάρου

83 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

133 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

16 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

82 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

32 κρούσματα στην ΠΕ Ρόδου

4 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου

105 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

2 κρούσματα στην Π.Ε. Σποράδων

1 κρούσμα στην Π.Ε Τήνου

86 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

28 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

15 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

26 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας

48 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

23 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

3 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

59 κρούσματα υπό διερεύνηση