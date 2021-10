Κοινωνία

Μέγαρα: αστυνομικοί τραυματίες από σκάγια και πέτρες

Ταραχές επι ώρες με Ρομά, που είχαν κλείσει την παλαιά Εθνικό Οδό.

Ελαφρά τραυματίες είναι αστυνομικοί που τραυματίστηκαν από σκάγια μετά από πυροβολισμό με καραμπίνα, αλλά και από πέτρες, στα Μέγαρα, όπου έγιναν επεισόδια το βράδυ της Δευτέρας, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για τον θάνατο του νεαρού Ρομά στην καταδίωξη που κατέληξε στο Πέραμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο ένας αστυνομικός δέχθηκε σκάγια από καραμπίνα, ενώ οι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από πέτρες. Στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν οι τρεις εκ των αστυνομικών.

Εως αυτή την ώρα η ΕΛΑΣ δεν έχει προχωρήσει σε προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί των ΜΑΤ τραυματίστηκαν στην περιοχή της Παχής στα Μέγαρα, αφού δέχθηκαν πυροβολισμούς από καραμπίνα. Ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά, με τα σκάγια να έχουν χτυπήσει τον αστυνομικό στα πόδια.

Συνολικά είναι τέσσερις οι αστυνομικοί τραυματίες. Οι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από πέτρες που έριξαν διαδηλωτές. Οι τρεις από τους τέσσερις τραυματίες που ανήκαν στη διμοιρία που βρέθηκε στην περιοχή των Μεγάρων χρειάστηκε, μάλιστα, να μεταφερθούν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους.

Οι συγκεντρωμένοι έκαψαν λάστιχα και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Αθηνών-Κορίνθου, και στα δύο ρεύματα, στο ύψος των Μεγάρων.

Ανάλογες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με αποκλεισμό δρόμων έγιναν και στο 95ο χιλιόμετρο στο ύψος του Ζευγολατιού αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Καλαμάτας, στον κόμβο των Αρφαρών, στην Μεσσηνία.

Επεισόδια έγιναν στο κέντρο της Αθήνας, σε διαμαρτυρία για την φονική καταδίωξη στο Πέραμα.

