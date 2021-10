Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: υποχρεωτικό τεστ και για τους εμβολιασμένους (βίντεο)

Νέα έκκληση προς τους πιστούς για τήρηση των μέτρων στις εκκλησίες. Ανησυχία για τις παρελάσεις. Τι λέει για την μετάδοση του ιού από τους εμβολιασμένους.

Να φορούν μάσκα σε όλη την διάρκεια του εκκλησιασμού τους και των λιτανειών κάλεσε, για ακόμη μια φορά τους πιστούς, ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη και στις εκκλησίες όλης της Ελλάδας.

Οι επιστήμονες είναι εξαιρετικά ανήσυχοι για την μη τήρηση μέτρων και τον συνωστισμό αυτών των ημερών σε εκκλησίες, λιτανείες και παρελάσεις και απευθύνουν διαρκώς εκκλήσεις για τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, όπως η χρήση μάσκας και οι αποστάσεις.

Ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, αφού έκανε νέα έκκληση για τον εμβολιασμό όλου του πληθυσμού, είπε ότι «υπάρχει πιθανότητα 10-12% να κολλήσει κορονοϊό ένας εμβολιασμένος, που μπορεί να μην έχει καν συμπτώματα, ο οποίος μπορεί να μεταδώσει τον ιό και να συμβάλλει στην διασπορά του κορονοϊού».

Ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες ή τουλάχιστον σταθεροποίηση τους στα υψηλά επίπεδα των τελευταίων ημερών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «Αν θέλουμε να μετριαστεί αυτή η αύξηση, πρέπει να διπλασιαστούν άμεσα τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού», προσθέτοντας ότι σε αυτήν την κατεύθυνση, ο ίδιος θεωρεί κομβικό «να είναι υποχρεωτικό ένα τεστ για όλους τους εργαζόμενους, εμβολιασμένους ή όχι».





