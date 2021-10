Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές για τις επαφές του Νίκου Δένδια στην Βρετανία και την συμφωνία που υπέγραψαν. Τι είπε για τις προκλήσεις της Τουρκίας.



Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που υπογράφουν μια τόσο ευρεία συμφωνία - πλαίσιο με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρηση του από την ΕΕ. Έτσι, σχολίασε, μεταξύ άλλων, ανώτατη διπλωματική πηγή την συμφωνία που υπέγραψε τη Δευτέρα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας με την Βρετανίδα ομόλογο του Λιζ Τρας.

Αυτό «το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο», όπως έχει χαρακτηριστεί και από τους Βρετανούς, ουσιαστικά έχει δημιουργήσει τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν μελλοντικές συμφωνίες που αφορούν σχεδόν όλα τα διμερή θέματα. «Καλύπτει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς ότι ενδιαφέρει και τις δύο χώρες», όπως είπε και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. Από τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας μέχρι του εμπορίου και των επενδύσεων. Αλλά και την μετανάστευση, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την υγεία, τον τουρισμό, τις θαλάσσιες υποθέσεις κ.α.

Ο κ. Νίκος Δένδιας εκτός από την συνάντηση του με την βρετανίδα ομόλογο του συναντήθηκε επίσης με την υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρωπαϊκά θέματα Γουέντι Μόρτον αλλά και τους βουλευτές προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών Εξωτερικών και 'Αμυνας Τομ Τάγκεντχατ και Τομπάιας Έλγουντ, αντίστοιχα.

Ενδιαφέρων παρουσίασε και η ομιλία του στην διπλωματική δεξαμενή σκέψης RUSI (Royal United Service Institute) με θέμα. «Ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.» Σε αυτήν ανέπτυξε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος που όπως είπε περιστρέφεται γύρω από πέντε αμοιβαία ενισχυόμενους ομόκεντρους κύκλους. Ο πρώτος αφορά την Ευρώπη. Ο δεύτερος τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Ο τρίτος τα δυτικά Βαλκάνια. Ο τέταρτος τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και ο πέμπτος τον υπόλοιπο κόσμο και τις διεθνείς προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο κτλ.

Αναφερόμενος στη Τουρκία την χαρακτήρισε «περιφερειακό ταραξία» που όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας, προσπαθεί να αναβιώσει το «νεοοθωμανικό φάντασμα» απειλώντας την Ελλάδα με πόλεμο αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ενώ όπως τόνισε η χώρα μας έχει επιλέξει ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, όπως σημείωναν διπλωματικές πηγές, ότι η Ελλάδα γνωρίζει τις πολύ καλές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Τουρκία οι οποίες είναι αποτέλεσμα των διαχρονικών καλών εμπορικών σχέσεων αλλά και άλλων συμφερόντων. Γι αυτό και η ελληνική κυβέρνηση, πάντα σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θεωρεί υψίστης σημασίας την συχνή επικοινωνία με το Λονδίνο και την υπενθύμιση του σταθεροποιητικού ρόλου που παίζει η Αθήνα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής μεσογείου.

