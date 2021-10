Πολιτική

Λιάνης: η Γεννηματά λιποθυμούσε στις σκάλες, αλλά… (βίντεο)

Τι λέει ο δημοσιογράφος για την εκλιπούσα και τον ρόλο της. Αποκαλύψεις από την Κάτια Μακρή για την στάση της Φώφης Γεννηματά τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα μίλησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάνης και η Κάτια Μακρή, για την Φώφη Γεννηματά, η οποία έχασε την ζωή της, νικημένη από τον καρκίνο.

«Έχουμε ένα πρόσωπο που μετά την τελευταία του εμφάνιση και τη γενναία απόφαση να μην διεκδικήσει την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, αλλά να δηλώσει ότι θέλει να είναι εγγυητής της παράταξης, φέγγει σαν σμαράγδι μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Η Φώφη δεν είχε χαρεί την απόλυτη δημοτικότητα και την αγάπη του μεγάλου ελληνικού κόσμου», είπε ο Γιώργος Λιάνης, συμπληρώνοντας πως «ήταν ήρεμη, γαλήνια, έχοντας εμπειρία, δεν χτύπησε αντιπάλους άνισα, αν και δέχτηκε τέτοια χτυπήματα. Έλεγε θέλω να είμαι εγγυητής της παράταξης».

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάνης, «τώρα μπορώ να τα πω, γιατί δείχνουν και τον χαρακτήρα της Φώφης, αυτά που μου έλεγαν στενοί της άνθρωποι: η Φώφη Γεννηματά λιποθυμούσε πριν από λίγες εβδομάδες στις σκάλες, σηκωνόταν όρθια και έλεγε “όχι ακόμη, όχι ακόμη” και συνέχιζε την δραστηριότητα της. Αυτό πολλαπλασιάζει το θάρρος της και την απόφαση για το πότε έλαβε τις αποφάσεις της, όταν δεν θα διασαλευόταν η διαδικασία στο ΚΙΝΑΛ. Αυτά δεν είναι γνωστά».

Ο πολύπειρος δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που έκανε αναφορές και στον Γιώργο Γεννηματά και τον χαμό και εκείνου από τον καρκίνο, είπε ακόμη ότι η Φώφη Γεννηματά «περίμενε την στιγμή για να αποχωρήσει, ώστε να μην διασαλεύσει την ενότητα στην παράταξη. Μπήκε μπροστά ως εγγυητής αυτής της ενότητας, αφού δρομολόγησε τις εξελίξεις για την διαδοχή της και εν συνεχεία, γνωρίζοντας από πριν την κατάσταση της, αποσύρθηκε, δηλώνοντας ότι θα είναι εκεί για να εγγυηθεί την ενότητα. Είναι «άνανδρο» κάποιοι υποψήφιοι, αφότου αυτή η γυναίκα έκανε και είπε αυτά, να κινούνται με «σύνθημα» ότι εκείνοι εγγυώνται την ενότητα της παράταξης».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η δημοσιογράφος Κάτια Μακρή, είπε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που γίνονται γνωστές εκ των υστέρων, η Φώφη Γεννηματά γνώριζε εδώ και αρκετό καιρό την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και είχε επιλέξει, για να μην υπάρξει αναταραχή στο κόμμα, να δρομολογήσει τις διαδικασίες εκλογής νέας ηγεσίας, ίσως και μην πιστεύοντας ή αναμένοντας ότι θα υπάρξει τόσο ραγδαία χειροτέρευση της κατάστασης της, η οποία κατέστη δυστυχώς και μοιραία.

Όπως τόνισαν αμφότεροι, το κλίμα ενότητας όχι μόνο στο κόμμα της, αλλά και γενικότερα στον πολιτικό κόσμο που εκδηλώθηκε αμέσως μετά από το άγγελμα του θανάτου της, είναι μια παρακαταθήκη που αφήνει, ως αντανάκλαση της πορείας της στην πολιτική και την δημόσια ζωή του τόπου

Συγκλονισμένος μίλησε στην ίδια εκπομπή, για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, ο Βασίλης Κεγκέρογλου:

