Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων

Παρούσα στο δικαστήριο και σήμερα η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η δίκη της 37χρονης για τη επίθεση με βιτριόλι κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου, τον Μάιο του 2020.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έφτασε στα δικαστήρια λίγο πριν της 9.00 το πρωί συνοδευμόμενη από τον δικηγόρο της Νίκο Αλεξανδρή.

Έπειτα από έξι συνεδριάσεις, σήμερα ολοκληρώνονται οι αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης, και ακολούθως αναμένεται η πρόταση του εισαγγελέα επί της ποινής της κατηγορουμένης και εν συνεχεία η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να χρειαστούν ακόμη και δυο συνεδριάσεις μέχρι να πέσει η αυλαία της πολύκροτης δίκης.

Η ετυμηγορία των τριών τακτικών δικαστών και των τεσσάρων ενόρκων αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο τρόπος δράσης της 37χρονης σόκαρε την κοινή γνώμη.

