Θεσσαλονίκη: Η Σακελλαροπούλου στην τελετή έπαρσης της σημαίας (εικόνες)

Εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της επετείου απελευθέρωσης της πόλης.

Στην τελετή έπαρσης της σημαίας στην κορυφή του Λευκού Πύργου παρέστη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανήμερα του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της επετείου απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.

Την κ. Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε έξω από τον Λευκό Πύργο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενώ τιμές απέδωσαν η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και άγημα μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

Στη συνέχεια εισήλθαν στο εσωτερικό του Λευκού Πύργου και ανέβηκαν τα 96 σκαλοπάτια μέχρι την κορυφή όπου βρίσκεται ο ιστός.

Την έπαρση έκαναν ο κ. Ζέρβας με τον διοικητή του Γ' Σώματος Στρατού, αντιστράτηγο Αναστάσιο Σπανό. Στη σημερινή έπαρση χρησιμοποιήθηκε η ίδια σημαία που είχε χρησιμοποιηθεί και στις 26 Οκτωβρίου του 2012, στην επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Αυτή η σημαία φυλάσσεται στο Πολεμικό Μουσείο και παραχωρήθηκε στον δήμο ειδικά για τη σημερινή ημέρα.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Παραβρέθηκαν, επίσης, ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο γγ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντώνης Οικονόμου και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

