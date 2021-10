Τεχνολογία - Επιστήμη

Βραζιλία: Το YouTube μπλόκαρε τον Μπολσονάρου

Η πλατφόρμα διέγραψε βίντεο στο οποίο ο Μπολσονάρου επικαλέστηκε ψευδείς πληροφορίες συνδέοντας τα εμβόλια κατά της COVID-19 με το AIDS.



Η διαδικτυακή πλατφόρμα YouTube ανέστειλε χθες Δευτέρα για μία εβδομάδα κάθε δραστηριότητα στο κανάλι του προέδρου της Βραζιλίας, ενώ διέγραψε βίντεο στο οποίο ο Ζαΐχ Μπολσονάρου επικαλέστηκε ψευδείς πληροφορίες συνδέοντας τα εμβόλια κατά της COVID-19 με το AIDS.

«Διαγράψαμε βίντεο από το κανάλι του Ζαΐχ Μπολσονάρου διότι παραβίασε την πολιτική χρήσης μας όσον αφορά την παραπληροφόρηση για ιατρικά ζητήματα που αφορούν την COVID-19», καθώς ο αρχηγός του κράτους υπονόησε «πως τα εμβόλια δεν μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης της ασθένειας και προκαλούν άλλες μολυσματικές ασθένειες», εξήγησε η πλατφόρμα YouTube, η οποία ανήκει στην Google.

Επρόκειτο για τη δεύτερη φορά που ο Βαζιλιάνος πρόεδρος παραβίασε την «πολιτική χρήσης» του YouTube.

Αυτή τη φορά, δεν θα μπορεί να μεταφορτώνει νέα βίντεο, ή να κάνει απευθείας μεταδόσεις βίντεο, για τις επτά επόμενες ημέρες, όπως ορίζει ο κανονισμός της πλατφόρμας. Τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι του, που έχει 3,5 εκατ. συνδρομητές, παραμένουν ακόμη προσβάσιμα στο YouTube.

Εξάλλου οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, κατέβασαν χθες Δευτέρα το επίμαχο βίντεο, με πανομοιότυπο σκεπτικό.

Στο βίντεο που αναμεταδίδεται απευθείας κάθε εβδομάδα και είχε αναρτηθεί ταυτόχρονα σε διάφορες πλατφόρμες την περασμένη Πέμπτη, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου αναφέρθηκε σε φήμη σύμφωνα με την οποία «επίσημα» έγγραφα της βρετανικής κυβέρνησης «υποδεικνύουν» ότι οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί πλήρως για την COVID-19 εκδηλώνουν το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας «πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα αναμενόταν».

«Σας συνιστώ να διαβάσετε τις ειδήσεις. Δεν πρόκειται να τις διαβάσω εδώ, διότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στο live μου», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

Η φήμη διαψεύστηκε από τη βρετανική κυβέρνηση όταν ήρθε σε επαφή μαζί της η ομάδα τεκμηρίωσης και επαλήθευσης γεγονότων του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η βραζιλιάνικη εταιρεία λοιμωδών νόσων από την πλευρά της διαβεβαίωσε το Σάββατο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως «δεν είναι γνωστή απολύτως καμία σχέση ανάμεσα σε οποιοδήποτε εμβόλιο εναντίον της COVID-19 και την εκδήλωση του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας», του AIDS.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ζήτησε σχόλιο από την υπηρεσία Τύπου του προέδρου της Βραζιλίας. Δεν έλαβε απάντηση άμεσα. Ο ακροδεξιός αρχηγός του κράτους δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει στο πάγωμα της δραστηριότητας του καναλιού του στο YouTube.

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Facebook είχε ήδη αποσύρει τον Μάρτιο βίντεο στο οποίο ο κ. Μπολσονάρου, αμφισβητίας των περιοριστικών μέτρων και των εμβολίων, ενθάρρυνε τις μαζικές συναθροίσεις, την ώρα που καταγράφονταν στη Βραζιλία κάπου 2.500 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 ημερησίως.

Το YouTube του είχε στείλει μια πρώτη προειδοποίηση τον Ιούλιο, όταν κατέβασε από το κανάλι του άλλα βίντεο, με τα οποία διέσπειρε ψευδείς πληροφορίες για την πανδημία του νέου κορονοϊού — αμφισβητούσε την αξία της χειρουργικής μάσκας για την αποτροπή της μόλυνσης, ή προωθούσε την αξιοποίηση της υδροξυχλωροκίνης και της ιβερμεκτίνης, φαρμάκων που αποδείχθηκε πως δεν έχουν πρακτικά καμιά αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της COVID-19.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου κατηγορείται συχνά για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τον Αύγουστο, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (Supremo Tribunal Federal, STF) άρχισε να διενεργεί έρευνα σε βάρος του, μεταξύ άλλων για «συκοφαντική δυσφήμιση» και «υποκίνηση εγκλήματος», διότι διατεινόταν πως είχε διαπραχθεί νοθεία σε προηγούμενες προεδρικές εκλογές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας.

