Παρενόχληση μαθητριών: “Ο καθηγητής ήταν πολύ… κοντά στις κοπέλες” (βίντεο)

Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από συμμαθήτρια της ανήλικης από την οποία ζήτησε να βγάλει την μπλούζα και να ξαπλώσει στο θρανίο!

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Τρίτης μια συμμαθήτρια της κοπέλας, η καταγγελία της οποίας για παρενόχληση από καθηγητή της, οδήγησε στην σύλληψη του εκπαιδευτικού.

Όπως είπε η κοπέλα, στον Λάζο Μαντικό, ο καθηγητής αυτός «ήταν πάρα πολύ περίεργος στην συμπεριφορά του», συμπληρώνοντας πως γενικώς «ήταν πολύ κοντά στις κοπέλες».

Ανέφερε ακόμη ότι ο καθηγητής «έκανε και σχόλια του τύπου “πολύ όμορφη είσαι σήμερα”, “σου πάνε πολύ αυτά τα ρούχα” και τέτοια».

Η συμμαθήτρια του κοριτσιού της πρώτης γυμνασίου, που κατήγγειλε την παρενόχληση, είπε ότι «την Παρασκευή η κοπέλα ήταν πεσμένη ψυχολογικά και ήθελα να ρωτήσω τι της συμβαίνει», ενώ προσέθεσε πως «όταν έμαθα τι συμβαίνει, σκέφθηκα να φύγω από το σχολείο, αλλά ευτυχώς απομακρύνθηκε εκείνος».





Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν από το περιστατικό με την μαθήτρια, μέλη του 15μελούς είχαν ενημερώσει τον διευθυντή του σχολείου για προβληματική συμπεριφορά του συγκεκριμένου καθηγητή και για τα πολύ ενοχλητικά σχόλια που, όπως καταγγέλλουν, δέχτηκαν μίλησαν στη Διεύθυνση του Σχολείου ακόμη τέσσερις μαθήτριες του σχολείου αποκαλύπτοντας πως ο 45χρονος δάσκαλός τους δεν είχε μείνει μόνο σε αυτά!

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας και με απόφαση της υπουργού, ο εκπαιδευτικός τίθεται σε αργία.

