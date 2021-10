Life

“The 2night Show” - Μπιζόγλη: ξύπνησα και... κατέληξα στο νοσοκομείο, γιατί δεν ανέπνεα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας στο «The 2night Show» την αγαπημένη newscaster Ρίτσα Μπιζόγλη.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησε για την εποχή που εγκατέλειψε τη Σχολή Ιχθυοκαλλιέργειας και αποφάσισε να μπει στον χώρο της δημοσιογραφίας.

«Η δημοσιογραφία ήταν πολύ κόντρα ρόλος για μένα. Ήμουν πολύ μαζεμένη σαν χαρακτήρας αλλά ήθελα κάτι διαφορετικό. Πήγα σε εργαστήριο δημοσιογραφίας, δεν υπήρχε τότε Πανεπιστήμιο. Στην αρχή ήθελα Χημικό, αλλά πέρασα στις Ιχθυοκαλλιέργειες στο Μεσολόγγι, δεν πήγα ποτέ. Όταν λες ειδήσεις πρέπει να φοράς ένα κουστούμι. Δεν στηρίζω την εικόνα που έχω στις ειδήσεις. Είμαι ένας άλλος άνθρωπος, κυκλοφορώ χωρίς μακιγιάζ, με σκισμένα τζιν» ανέφερε αρχικά η γνωστή δημοσιογράφος.

Αποκάλυψε πόσο διαφορετική είναι στην καθημερινότητά της, σε σχέση με αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές στη μικρή οθόνη, και πώς διαχειρίζεται τα συναισθήματά της σε κάθε άσχημη είδηση.

«Οι πιο δύσκολες στιγμές στην τηλεόραση είναι τα στενάχωρα, όπως οι Δίδυμοι Πύργοι. Είμαστε εκπαιδευμένοι να μη δείχνουμε τα συναισθήματά μας στον αέρα. Όταν σκότωσαν τον Καραϊβάζ, στεναχωρήθηκα αλλά οφείλεις να πεις την είδηση και όχι να δείξεις τα συναισθήματά σου. Δεν μπορείς πάντα, αλλά προσπαθείς. Να τις λες σκέτες, χωρίς χρυσόσκονη. Τις λες, τελειώνεις και φεύγεις» είπε αναφερόμενη στις δύσκολες στιγμές στον χώρο των ειδήσεων.

Επίσης, μοιράστηκε τα παραλειπόμενα από τα Δελτία Ειδήσεων που πρόσφατα παρουσίασε, εκτός στούντιο, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Τέλος, ανέφερε πόσο ξεχασιάρα είναι και σε τι μπελάδες μπλέκει κάθε φορά που ξεχνά την τσάντα της στο σπίτι, αλλά και πως κατέληξε στο νοσοκοκείο μετά από... γιόγκα. «Έκανα εξαντλητική γυμναστική. Νόμιζα ότι ήμουν η Πετρουλάκη. Έκανα πολύ σκληρή γιόγκα. Ένα πρωί ξύπνησα και κατέληξα στο νοσοκομείο διότι δεν ανέπνεα. Έχω μια εμμονή στο λάθος, μπορεί να βγω έξω και να ξεχάσω την τσάντα μου και το πορτοφόλι μου. Είμαι αφηρημένη» είπε χιουμοριστικά η Ρίτσα Μπιζόγλη.





