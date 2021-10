Οικονομία

Φόροι: “βαρύς λογαριασμός” στο δ’ τρίμηνο

Περισσότερα από 4 δις ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι, πέρα από το “τσουνάμι” ανατιμήσεων.

Βαρύς είναι ο «λογαριασμός» το τελευταίο τρίμηνο του έτους για όλους τους φορολογούμενους, καθώς, πέρα από το «τσουνάμι» ανατιμήσεων με το οποίο θα βρεθούν αντιμέτωποι, καλούνται να πληρώσουν πάνω από 4 δισ. ευρώ σε φόρους, εκ των οποίων περίπου 1 δισ. ευρώ θα προέλθει από την πληρωμή των νέων τελών κυκλοφορίας για το 2022.

Ειδικότερα, με βάση το «φορολογικό ημερολόγιο», στο τέλος Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν κατέβαλαν την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ στο τέλος Σεπτεμβρίου, καλούνται να καταβάλουν και τις δύο πρώτες δόσεις, από τις συνολικά έξι, του φόρου ακινήτων. Οι υπόλοιπες τέσσερις θα πρέπει να καταβληθούν στο τέλος κάθε επόμενου μήνα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2022.

Τροποποίηση Ε9

Οι ιδιοκτήτες, πάντως, έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών ακόμα και διαγραφής ακινήτων, εφόσον αποφασίσουν να παρέμβουν στο Ε9 τους προκειμένου να μην πληρώσουν υψηλότερο φόρο εξαιτίας λαθών. Η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει την πλατφόρμα για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στις διορθώσεις που επιθυμούν.

Στις περιπτώσεις που οι διορθώσεις στο Ε9 φέρουν αλλαγές στον φόρο, τότε για τα έτη που η μείωση που προκύπτει είναι έως 300 ευρώ θα εκδοθεί αυτόματα νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. Αντίθετα, εάν προκύψει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τις αλλαγές στο Ε9.

Τα πιο συχνά λάθη που διορθώνονται με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 είναι:

1. Μη ορθή συμπλήρωση στοιχείων για ημιτελή κτίσματα.

2. Λανθασμένη συμπλήρωση των στοιχείων σχετικά με τα κτίσματα σε αγροτεμάχια.

3. Λάθη στα εμπράγματα δικαιώματα (ψιλή κυριότητα, επικαρπία, πλήρη κυριότητα κ.λπ.).

4. Λάθη στα ποσοστά συνιδιοκτησίας.

5. Λάθη στην καταχώρηση βοηθητικών χώρων ως κύριων ή μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου.

Ιδιοκτήτες οχημάτων

Παράλληλα, όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται τον Δεκέμβριο να καταβάλουν τα νέα τέλη κυκλοφορίας του 2022, τα οποία θα αναρτηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο Taxisnet εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου.

Φέτος, μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, καθώς τα τέλη για τα οχήματα τα οποία εκπέμπουν έως 122 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο, τα οποία έχουν ταξινομηθεί μετά την εν λόγω ημερομηνία, θα είναι μηδενικά.

Ειδικότερα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής με βάση τις τιμές εκπομπών CO2 ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ισχύουν:

Τέλη κυκλοφορίας 2021

Εκπομπές CO2 - τιμή σε ευρώ ανά μονάδα ρύπου

0-122: 0 ευρώ

123-139: 0,64 ευρώ

140-166: 0,70 ευρώ

167-208: 0,85 ευρώ

209-224: 1,87 ευρώ

225-240: 2,20 ευρώ

241-260: 2,50 ευρώ

261-280: 2,70 ευρώ

Πάνω από 281: 2,82 ευρώ

Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να πληρώσουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας με την προηγούμενη χρονιά, ως εκ τούτου:

οι ιδιοκτήτες οχημάτων με 1η Άδεια Κυκλοφορίας πριν από την 31η/12/2000 θα πληρώσουν από 22 ευρώ έως 1.230 ευρώ ανάλογα με τον τύπο και το έτος ταξινόμησης. οι ιδιοκτήτες οχημάτων με 1η Άδεια Κυκλοφορίας από 1/1/2001 έως 31/12/2005 θα πληρώσουν από 22 ευρώ έως 1.260 ευρώ ανάλογα με τον τύπο και το έτος ταξινόμησης. οι ιδιοκτήτες οχημάτων με 1η Άδεια Κυκλοφορίας από 1/1/2006 έως 31/10/2010 θα πληρώσουν από 22 ευρώ έως 1.380 ευρώ ανάλογα με τον τύπο και το έτος ταξινόμησης.

Νοέμβριος και Δεκέμβριος

Εκτός όμως από τον ΕΝΦΙΑ, οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν στο τέλος Οκτωβρίου τον φόρο εισοδήματος, ενώ για το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Τον Νοέμβριο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν την πέμπτη δόση του φόρου εισοδήματος, αλλά και την τρίτη δόση του ΕΝΦΙΑ.

Τον Δεκέμβριο, οι φορολογούμενοι πρέπει να καταβάλουν την έκτη δόση του φόρου εισοδήματος, καθώς και την τέταρτη του ΕΝΦΙΑ.

