Life

“The 2night Show” – Joanne: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα στην όραση της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου για την νόσο του Στάργκαρντ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Τι αποκάλυψε για την Eurovision.



Στην παρέα του «The 2night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας και η Ιωάννα Γεωργακοπούλου.

Η περσινή νικήτρια του «The Voice», που πλέον έχει υιοθετήσει το καλλιτεχνικό όνομα Joanne, μιλά για το μουσικό reality και εξηγεί ποιος «ευθύνεται», τελικά, για τη συμμετοχή της που την οδήγησε και στη νίκη.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της και αποκαλύπτει με ποιον τρόπο το «The Voice» έγινε η αφορμή να βελτιωθεί η κατάστασή της.

Η Joanne πάσχει από τη νόσο του Στάργκαρντ από τα 15 της, και εξήγησε ότι πρόκειται για μια κατάσταση που χειροτερεύει.

«H νόσος Στάργκαρντ είναι ουσιαστικά εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και προκαλεί προβλήματα στην κεντρική όραση οπότε εγώ δεν μπορώ να εστιάσω πολύ καλά, βλέπω θολά, τα χρώματα δεν τα βλέπω πολύ έντονα. Είναι σαν να έχεις πολλή μυωπία μόνο που δεν υπάρχει κάποια θεραπεία. Λόγω του Voice με βρήκε ένα κέντρο ιατρικού βελονισμού που ασχολείται και με τη συγκεκριμένη νόσο και έχω δει βελτίωση. Επειδή επιδεινώνεται με τον καιρό, το ότι πάει καλύτερα είναι πολύ σημαντικό» είπε. «Πιστεύω ότι δεν πρέπει να σε παίρνουν τα πράγματα από κάτω» είπε η νεαρή τραγουδίστρια.

Παράλληλα, η νεαρή τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι μαζί με τη δισκογραφική της εταιρεία, έχουν καταθέσει τραγούδι για τη Eurovision. «Καταθέσαμε ένα ποπ ανεβαστικό τραγούδι με έθνικ στοιχεία και ένα πολύ ωραίο μήνυμα» είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2night Show” - Μπιζόγλη: ξύπνησα και... κατέληξα στο νοσοκομείο, γιατί δεν ανέπνεα

Παρενόχληση μαθητριών: “Ο καθηγητής ήταν πολύ… κοντά στις κοπέλες” (βίντεο)

Λιάνης: η Γεννηματά λιποθυμούσε στις σκάλες, αλλά… (βίντεο)