ΝΒΑ - Μπακς: Αντετοκούνμπο και Μίντλετον “γονάτισαν” τους Πέισερς

Εκπληκτικοί Giannis και Μίντλετον κόντρα στους Πέισερς. Βασικός και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς.



Με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση, το Μιλγουόκι πέρασε από την Ιντιανάπολις κερδίζοντας τους Πέισερς με 119-109 και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 3-1.

Ο «Giannis» έφτασε μια «ανάσα» από το triple double καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (10/16 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 10/13 βολές), 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ ενώ είχε επίσης και 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 37 λεπτά συμμετοχής. Άξιος συμπαραστάτης του ο Κρις Μίντλετον με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ενώ 19 πόντους (4/9 τρίποντα) σημείωσε ο Γκρέισον Άλεν. Στην πεντάδα ξεκίνησε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που είχε 8 πόντους (4/5 δίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Για τους γηπεδούχους ο Μάλκολμ Μπρόγκντον είχε 25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ αλλά και 7 λάθη ενώ 21 πόντους και 13 ριμπάουντ είχε ο Ντομάντας Σαμπόνις.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα Πέμπτης (03:00) με την Μινεσότα στο Fiserv Forum. Στη συνέχεια υποδέχονται τους Σπερς τα ξημερώματα της Κυριακής (03:00) και μία ημέρα μετά, η ομάδα του Μπουντενχόλζερ θα υποδεχθεί στο Μιλγουόκι και τους Τζαζ (ξημερώματα Δευτέρας 01:00).

Μετά τη λήξη του αγώνα ο «Giannis» μίλησε για το ματς, για τις απουσίες των Μπρουκ Λόπεζ και Μπόμπι Πόρτις όπως και για την καλή παρουσία των Γκρέισον Άλεν και Τζόρνταν Νουόρα.

Πιο συγκεκριμένα ο Αντετοκούνμπο δήλωσε:

Για το πόσο σημαντικό ήταν να φορτώσουν με φάουλ τους Σαμπόνις και Τέρνερ στην αρχή δεδομένου ότι λόγω των απουσιών των Λόπεζ και Πόρτις λείπουν μεγάλα κορμιά από το Μιλγουόκι:

«Ήταν καλό για εμάς. Κάναμε καλές διεισδύσεις και βγάλαμε πάσες στην περιφέρεια, αφού οι δυο τους είναι καλοί μπλοκέρ. Το γεγονός ότι τους φορτώσαμε με φάουλ μας έδωσε ώθηση και στην άμυνα, αφού είναι εξαιρετικοί επιθετικοί ριμπάουντερ και ασκούν πίεση. Μας ευνόησε που τους φορτώσαμε νωρίς με φάουλ».

Για το αν είδε διαφορά στην άμυνα των Πέισερς ανάμεσα σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο:

«Νομίζω ότι προς το τέλος του αγώνα έριξαν τον Μπρόγκντον πάνω μου και μου έκαναν double-team. Οι συμπαίκτες μου όμως - ο Κόνατον, ο Νουόρα, ο Μίντλετον, ο Άλεν - ήταν έτοιμοι να σουτάρουν. Κάποια σουτ μπήκαν, κάποια άλλα όχι, αλλά παίξαμε καλά. Δεν νομίζω ότι το να μου κάνει μία ομάδα double-team είναι κακό για εμάς, αρκεί να κυκλοφορούμε την μπάλα καλά. Αν επιλέξει μία ομάδα να το κάνει όλο το παιχνίδι θα κουραστώ, αλλά το βασικό είναι να βρούμε το ελεύθερο σουτ».

Για το πόσο δύσκολο και διαφορετικό είναι για τους Μπακς και τον ίδιο να παίζουν χωρίς τον Μπρουκ Λόπεζ:

«Είναι διαφορετικά προφανώς χωρίς τον Λόπεζ. Ο Μπρουκ ανοίγει το γήπεδο στην επίθεση, ενώ και στην άμυνα είναι πιο δύσκολο χωρίς αυτόν, αφού κλείνει διαδρόμους και αποτρέπει επιθετικά ριμπάουντ. Το να μην έχω τον Λόπεζ μαζί μου με δυσκολεύει, αφού δεν ξέρω αν πρέπει να πάω να κάνω σκριν, να πάω στην άκρη, ή να πάω κοντά στο καλάθι. Με κάνει να σκέφτομαι διπλά πριν πάρω απόφαση».

Για τον Γκρέισον Άλεν και πως σε μία φάση πήγε μέχρι μέσα στο καλάθι αντί να σουτάρει:

«Ο Γκρέισον έβγαλε μία μεγάλη φάση. Μπορεί να τελειώσει φάσεις. Έχει μεγάλο κορμί για γκαρντ. Έβγαλε μεγάλη φάση για εμάς».

Για το ποιο ήταν το σκεπτικό του όταν μάρκαρε τον Σαμπόνις, αλλά και το κρίσιμο κλέψιμο που έκανε στον σταρ των Πέισερς:

«Ξέρω ότι γενικά του αρέσει να παίζει με πρόσωπο στο καλάθι. Σε αυτή την φάση όμως ήξερα ότι θα προσπαθούσε να πάει αριστερά και να σπρώξει για να σουτάρει. Έβαλα λοιπόν το σώμα μου μπροστά και εκμεταλλεύτηκα το μάκρος μου για να διώξω την μπάλα από το χέρι του. Αυτό κάνω συνήθως, δεν θα προσπαθήσω να νικήσω με δύναμη τον Σαμπόνις, είναι πολύ πιο δυνατός από εμένα».

Για το πώς μαρκάρει κάποιον παίκτη στο post:

«Όταν κάποιος σε ποστάρει και νιώθει το στήθος σου, αισθάνεται άνετα και ξεχνάει την μπάλα. Όταν κάποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει δύναμη για να με ποστάρει, τότε χρησιμοποιώ το μάκρος μου. Κάποιες φορές τα καταφέρνω, κάποιες άλλες όχι».

Για την εμφάνιση του Τζόρνταν Νουόρα:

«Παίζει σπουδαία, έχει βάλει σουτ για εμάς, κυκλοφορεί την μπάλα, είναι επιθετικός. Πρέπει απλώς να παίξει μαζί μας για να βελτιωθεί, δουλεύει για να είναι στο ροτέισον. Έχει έναν από τους καλύτερους δασκάλους στο πρόσωπο του Μίντλετον για να βελτιωθεί. Παίζει καλά για εμάς».

