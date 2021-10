Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Ζούλιας για Φιλιππίδη: δείγμα ευαισθησίας η επίσκεψη στην φυλακή

Τι λέει ο σκηνοθέτης για το κίνημα #MeToo και τις καταγγελίες, την καλλιτεχνική αξία του προφυλακισμένου καλλιτέχνη και το θέατρο.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Τρίτης ο σκηνοθέτης Πέτρος Ζούλιας, για την παράσταση που σκηνοθετεί με πρωταγωνίστρια την Νένα Μεντή, το κίνημα #MeToo, αλλά και για τον Πέτρο Φιλιππίδη, που όπως είπε, δεν θα είχε πρόβλημα να τον επισκεφθεί στην φυλακή.

Σε ότι αφορά την θεατρική παράσταση με την Νένα Μεντή, είπε ότι «η «Μαρίκα» είναι μια παράσταση που ξεκίνησε πριν μας κλείσουν τα θέατρα. Είναι ένα έργο βασισμένο στην ζωή της Μαρίκας Κοτοπούλη και θα με ενδιέφερε να μπορούσαμε να κάνουμε τηλεοπτική σειρά, με την κ. Μεντή, την «Μαρίκα».

«Όταν σκηνοθετώ, μου βγαίνει η γυναικεία μου, η πιο ευαίσθητη πλευρά», σημείωσε ο Πέτρος Ζούλιας.

Ερωτηθείς για το κίνημα #MeToo, ο σκηνοθέτης είπε «λίγο αλλάξαμε δέρμα, ωφεληθήκαμε λίγο από αυτήν την άγρια απογύμνωση που έγινε στον δικό μας χώρο».

«Εγώ συνεργάστηκα με τον Πέτρο Φιλιππίδη στην παράσταση “Χάρολντ και Μοντ” με την Άννα Παναγιωτοπούλου, που πήγε για δύο χρόνια στο Θέατρο Μουσούρη. Έχω στενοχωρηθεί με όλο αυτό το θέμα», είπε για τον ηθοποιό και τις καταγγελίες σε βάρος του για βιασμό και απόπειρες βιασμού.

Όπως είπε, σε ότι αφορά την καλλιτεχνική διάσταση του, «ο Πέτρος Φιλιππίδης διαθέτει τεράστιο ταλέντο και μεγάλη αξία καλλιτεχνική», συμπλήρωσε ωστόσο ότι μετά από όσα μαθεύτηκαν «αποκαθηλώθηκε στα μάτια μου, σε πολύ μεγάλο βαθμό».

«Η σχέση μου με τον Πέτρο δεν είναι τόσο στενή και δεν δικαιολογεί μια επίσκεψη στην φυλακή», είπε σχολιάζοντας προηγούμενες δηλώσεις του ότι θα ήθελε να επισκεφθεί τον προφυλακισμένο ηθοποιό. Διευκρίνισε ωστόσο πως «από την άλλη, εμείς οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουμε μια πιο ανθρώπινη στάση, να δείχνουμε μια πιο ευαίσθητη πλευρά, ακόμη και σε ανθρώπους καταδικασμένους για τις πράξεις τους», ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι «δεν υποστηρίζω τις πράξεις κανενός, μην παρεξηγηθώ».

