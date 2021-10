Χίος

Χίος: Βυθίστηκε λέμβος με μετανάστες

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα για την διάσωση των μεταναστών.

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή, ανατολικά νοτιοανατολικά της Χίου, μετά τη βύθιση λέμβου που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν 27 αλλοδαποί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, έως τώρα έχουν διασωθεί συνολικά 20 άτομα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα ελικόπτερο super puma, ένα ελικόπτερο του ελληνικού στρατού, ένα πλοίο δύναμης του ΝΑΤΟ, τρία αλιευτικά και τρία παραπλέοντα πλοία.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

