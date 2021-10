Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση

Παρούσα και σήμερα η Ιωάννα Παλιοσπύρου στο δικαστήριο. Δεν εμφανίστηκε η κατηγορούμενη. Την Τετάρτη οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης της 37χρονης.



Της Λίας Κοντοπούλου

Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής στη δίκη για την επίθεση με βιτριόλι εναντίον της Ιωάννας Παλιοσπύρου.



Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για το πρωί της Τετάρτης, οπότε θα ξεκινήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης της 36χρονης κατηγορούμενης.



Παρούσα στη σημερινή συνεδρίαση, όπως πάντα, ήταν η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Αντιθέτως η κατηγορούμενη δεν μετήχθη στο δικαστήριο από τις φυλακές.



Η δίκη βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς μόλις οι συνήγοροι υπεράσπισης ολοκληρώσουν τις αγορεύσεις τους το δικαστήριο θα αποσυρθεί σε διάσκεψη για την έκδοση απόφασης.

Αν οι δικαστές υιοθετήσουν την πρόταση του εισαγγελέα έδρας, Χαράλαμπου Μαστραντωνάκη, τότε η Έφη θα κηρυχθεί ένοχη για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, όπως της απαγγέλθηκε εξαρχής. Αν υιοθετηθεί η θέση που διατυπώνει η υπεράσπισή της, τότε η δράστης της επίθεσης θα ακούσει το δικαστήριο να την κρίνει ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

