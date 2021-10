Life

“Το Πρωινό”: Μπόμπα - Τανιμανίδης για Πετρούνια και “Dragons’ Den” (βίντεο)

Γιατί μιλούν για bullying σε βάρος του σπουδαίου αθλητή μας. Τι αποκαλύπτουν για την «Φάρμα» και για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Τι λένε για τις κόρες τους

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησαν την Τετάρτη ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα.

Σε ότι αφορά τα επαγγελματικά βήματα του, ο παρουσιαστής είπε ότι «Η Φάρμα» χτίζεται πυρετωδώς στις νέες της εγκαταστάσεις, καθώς η πυρκαγιά του καλοκαιριού κατέστρεψε εκείνες που γυρίστηκε η πρώτη σεζόν στον ΑΝΤ1.

Ακόμη, αποκάλυψε ότι έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα ενός νέου σόου, του «Dragons’ Den», στο οποίο «πρωταγωνιστούν» επιχειρηματίες.

Μιλώντας για τον σύντροφο της ζωής της, η Χριστίνα Μπόμπα είπε «ο Σάκης με εκπλήσσει καθημερινά και στην δουλειά και σαν πατέρας, πάντα φέρνει κάτι πρωτοποριακό, όπως με το “World Party” και αποτελεί έμπνευση».

Σε ότι αφορά την ζωή με τα δίδυμα, ο Σάκης Τανιμανίδης είπε «πλέον εγώ κοιμάμαι καλά, χάρη στην Χριστίνα», ενώ το ζευγάρι αναφέρθηκε με χιούμορ στο πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητα τους με τα κορίτσια τους, όταν πχ. πρόκειται να βγουν μια βόλτα.

Σχετικά με τον φίλο τους Λευτέρη Πετρούνια και όσα ακολούθησαν με την δήλωση του για τις καταγγελίες που αφορούν παράγοντες της γυμναστικής, Χριστίνα Μπόμπα είπε πως ήταν «μια άτυχη στιγμή που πρέπει να διαγραφεί».

Από την πλευρά του, ο Σάκης Τανιμανίδης αφού αναφέρθηκε στην χρησιμότητα του κινήματος #MeToo και τις εξελίξεις που φέρνουν οι καταγγελίες, επεσήμανε ότι υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να καταδικαστεί. Όπως τονίζει «είναι καταδικαστέο και το ιντερνετικό bullying, πρέπει να σταματήσει. Ο άνθρωπος είπε και συγγνώμη την ίδια μέρα».

