Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: O Μητροπολίτης Ξάνθης βρέθηκε θετικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπάρχουν και άλλοι κληρικοί που είναι θετικοί στη νόσο και συνόδευαν τον Μητροπολίτη στις πρόσφατες επαφές του.

Θετικός στον κορονοϊό ανιχνεύτηκε ο Μητροπολίτης Ξάνθης, κ.κ. Παντελήμων, με την κατάσταση της υγείας του να είναι καλή.

Ο Μητροπολίτης έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού και αντιμετωπίζει τη νόσο με ήπια συμπτώματα, ενώ βρίσκεται σε καραντίνα ακολουθώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Αμέσως ξεκίνησε ιχνηλάτηση ώστε να διαπιστωθεί το από που κόλλησε ο Μητροπολίτης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και άλλοι κληρικοί που είναι θετικοί στη νόσο και συνόδευαν τον Μητροπολίτη στις πρόσφατες επαφές του.

πηγή: xanthinea.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φόροι: “βαρύς λογαριασμός” στο δ’ τρίμηνο

Παρενόχληση μαθητριών: “Ο καθηγητής ήταν πολύ… κοντά στις κοπέλες” (βίντεο)

Λιάνης: η Γεννηματά λιποθυμούσε στις σκάλες, αλλά… (βίντεο)