Χίος: Νεκροί μετανάστες από την βύθιση λέμβου

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό κι άλλων μεταναστών.



Τις σορούς τριών ατόμων περισυνέλεξε από τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά νοτιοανατολικά της Χίου το Λιμενικό Σώμα, μετά τη βύθιση λέμβου με αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αλλοδαποί που επέβαιναν στη λέμβο -και ήταν πιθανότατα 27- κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του 112, λέγοντας ότι το σκάφος τους βρίσκεται σε δυσχερή θέση.

Από το πρωί στο σημείο του συμβάντος είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυαλακής και έως αυτήν τη στιγμή έχουν διασωθεί 21 άτομα (13 άνδρες, 7 γυναίκες και ένα παιδί).

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν πλοίο ανοιχτής θαλάσσης και δύο πλωτά του ΛΣ, ένα ελικόπτερο super puma, ένα ελικόπτερο του ελληνικού στρατού, ένα πλοίο δύναμης του ΝΑΤΟ, τρία αλιευτικά και τρία παραπλέοντα πλοία. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

