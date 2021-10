Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: απατηλές ημέρες και υπερβολές (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Σήμερα είναι μια συγκινησιακή ημέρα» είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα για τα ζώδια στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τρίτης.

Όπως εξήγησε η αστρολόγος, «η Αφροδίτη που δείχνει πως χαιρόμαστε και πως αγαπάμε, είναι σε δυσαρμονική όψη με τον Ποσειδώνα, που μας δίνει μια υπερβολή σε πράγματα της καθημερινότητας», προσθέτοντας ότι μπορεί και πολλά πράγματα να είναι απατηλά, καθώς σήμερα υπάρχει μια έντονη τάση εξαπάτησης.

Η Λίτσα Πατέρα συμπλήρωσε πως «από το τέλος της εβδομάδας που ο Άρης θα πάει στον Σκορπιό, όπου θα κάτσει για έναν μήνα, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, ακόμη και για τις ασθένειες, γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε».

«Η Σελήνη είναι στον Καρκίνο και μπορούμε να ασχοληθούμε με την οικογενειακή μας ζωή», σημείωσε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά η αστρολόγος ξεκίνησε να λέει τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τρίτης:

