Συνταγή για φασολάδα: τα μυστικά του Πέτρου Συρίγου

Μια τέλεια χυλωμένη φασολάδα ετοιμάζει και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, Πέτρος Συρίγος, δίνοντας μας και μικρά μυστικά που θα απογειώσουν την γεύση της.

Συνταγή για τέλεια χυλωμένη φασολάδα ετοίμασε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη, ο σεφ της εκπομπής.

Ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε με τους τηλεθεατές και τα μυστικά της συνταγής, για να μπορέσουν να κάνουν εύκολα μια παραδοσιακή φασολάδα, σαν της γιαγιάς!

Τα μυστικά για την φασολάδα:

Διαλέγουμε λευκά φασόλια και όχι τα κιτρινισμένα γιατί αν έχει αλλάξει χρώμα πάει να πει ότι είναι της περσινής χρονιάς. Θέλουμε μεγάλο σκεύος για να μουλιάσουν Αν θέλετε τελευταία στιγμή να τα τα μουλιάσετε τα βάζετε σε βρασμένο νερό και τα αφήνετε εκεί για 1 ώρα. Τα όσπρια θέλουν πάντα χαμηλή θερμοκρασία για να βράσουν για να μη σπάσουν Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πόσο χρόνο θα σου πάρει να τα μαγειρέψεις γιατί είναι αναλόγως πόσο βραστερά είναι τα φασόλια σας. Τα φασόλια διαφέρουν, οπότε καλό είναι από κάποια ώρα και μετά να τα ελέγχουμε συχνά. Αν τα φασόλια είναι καλής ποιότητας δεν χρειάζονται σόδα μαζί με το νερό όταν

τα βάλουμε αποβραδίς να φουσκώσουν. Αν τα φασόλια σας είναι δύσπεπτα καλό είναι το νερό που θα βάλετε να βράσουν (το πρώτο) να το πετάξετε να μην το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Η συνταγή για την Παραδοσιακή φασολάδα:

500 γρ φασόλια λευκά μέτρια

2-3 καρότα

2 κρεμμύδια

3 κλωνάρια σέλερυ

φύλλα από σέλερυ ή σέλινο

3 σκ. Σκόρδο (προαιρετικά)

1 κ.τ.σ πελτέ τομάτας

1 τριμμένη τομάτα

2-3 φύλλα δάφνης

1 κύβο κοτόπουλο ή λαχανικών

θυμάρι ή δεντρολίβανο

1 Κόκκινη καυτερή πιπεριά

2 λίτρα ζεστό νερό (περίπου)

ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι

Η συνταγή για φασολάδα

Ξεκινάμε βάζοντας αποβραδίς τα φασόλια σε ένα μεγάλο μπολ με μπόλικο κρύο νερό, βάζουμε ένα χαρτί κουζίνας από πάνω και το αφήνουμε εκτός ψυγείου. Την επόμενη μέρα βάζουμε σε μια κατσαρόλα νερό και όταν βράσει προσθέτουμε τα φασόλια. Βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν λίγο (οχι τελείως) και τα σουρώνουμε.

Κόβουμε το κρεμμύδι σε καρεδάκι, τα καρότα σε φέτες και το σέλερυ σε φέτες. Στην ίδια κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι, το καρότο και το σέλερυ και τα φύλλα ψιλοκομμένα για 2-3 λεπτά σε μέτρια φωτιά ίσα ίσα να μαλακώσουν οχι να πάρουν χρώμα. Αν θέλετε προσθέστε και το σκόρδο. Στη συνέχεια προσθέτουμε τον πελτέ, σοτάρουμε για λίγο και μετά τα φασόλια, τον κύβο, την τομάτα και τη δάφνη. Τέλος προσθέτουμε τα μυρωδικά της αρεσκείας μας , την πιπεριά και το ζεστό νερό. Σκεπάζουμε με το καπάκι και βράζουμε για περίπου 1 ½ ώρα σε μέτρια φωτιά. Αν χρειαστεί προσθέτουμε εξτρά ζεστό νερό. Όταν σβήσουμε τη φασολάδα προσθέτουμε ελαιόλαδο για να δέσει ωραία . Σερβίρουμε τη φασολάδα μας με φέτα, ψάρι παστό, μπούκοβο και φρεσκοψημένο ψωμάκι.

Δείτε το βίντεο με την εκτέλεση της συνταγής από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Τρίτης: