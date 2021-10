Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: ακύρωση παρελάσεων σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Τι αναφέρεται στην απόφαση του Περιφερειάρχη, λόγω της έξαρσης της πανδημίας κορονοϊού στην περιοχή.

Μόνο στρατιωτικές παρελάσεις, όπου προβλέπεται να γίνουν και άλλες τιμητικές εκδηλώσεις, εκτός όμως των μαθητικών παρελάσεων, στις οποίες συμμετέχουν και σύλλογοι, θα γίνουν για την 28η Οκτωβρίου στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο ΠεριφερειάρχηςΑνατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Χρήστος Μέτιος, ακυρώνονται σε όλη την Περιφέρεια ΑΜ-Θ οι παρελάσεις μαθητών, φοιτητών, πολιτιστικών και εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων «λόγω της αύξησης κρουσμάτων Covid-19» και «για την αποφυγή περαιτέρω συγχρωτισμού και επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης».

Η απόφαση της Διοίκησης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ αναλυτικά αναφέρει: «Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων Covid-19 στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ και για την αποφυγή περαιτέρω συγχρωτισμού και επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης, ακυρώνεται σε όλη την Περιφέρεια το μέρος της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου που αφορά στη συμμετοχή της μαθητικής, φοιτητικής νεολαίας και των πολιτιστικών και εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα κατά τόπους προγράμματα όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί».

