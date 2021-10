Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νηπιαγωγείο γεμάτο με.. κρούσματα!

Αυξημένη η διασπορά της νόσου τόσο μεταξύ των παιδιών, όσο και των νηπιαγωγών.

Σοβαρό προβληματισμό δημιουργεί η κατάσταση που επικρατεί στο 40ο Νηπιαγωγείο Αχαϊας, καθώς νηπιαγωγοί και μικρά παιδιά νοσούν από κορονοϊό!

Μέχρι την Παρασκευή οι γονείς είχαν ενημερωθεί για ένα κρούσμα σε μαθήτρια και ένα σε νηπιαγωγό! Τελικά χθες το πρωί τα κρούσματα έγιναν 9!

Νοσούν 6 μικροί μαθητές και τρεις νηπιαγωγοί! Μόνο μία νηπιαγωγός ειναι υγιής. «Καμπανάκι» και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας Νίκο Θεοδωρόπουλο: «Οντως αυτή την στιγμή υπάρχουν 560 ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε όλο το νομό.

Αν σκεφτούμε ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών είναι 2.500, αντιλαμβανόμαστε ότι πάνω από το 70% έχει εμβολιαστεί.

Όμως και αυτοί οι 560 θα πρέπει να αντιληφθούν πως επιβάλλεται να κάνουν το εμβόλιο» τονίζει ο συνδικαλιστής και δημοτικός σύμβουλος. Χθες το πρωί υπήρξαν παράπονα από γονείς στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Καθώς έμαθαν πως υπήρχαν ανεμβολίαστες νηπιαγωγοί.

Να σημειωθεί πως στο 40ο Νηπιαγωγείο ήδη από χθες είχε κλείσει μια τάξη.

Ενώ στο μεταξύ κρούσμα σε δασκάλα και σε ένα μαθητή του Στρούμπειου Δημοτικού, στο κέντρο της Πάτρας, παρουσιάστηκαν χθες.

πηγή: tempo24.gr

