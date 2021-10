Πολιτική

ΜέΡΑ25 - Μαρία Απατζίδη: Με χτύπησαν τα ΜΑΤ

Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από αστυνομικό των ΜΑΤ με αγκωνιά στο μάτι και χτύπημα με την ασπίδα στο χέρι.

Επίθεση από δυνάμεις των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια της πορείας για τον θάνατο του νεαρού Ρομά από πυρά αστυνομικών καταγγέλλει ότι δέχθηκε η βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής του ΜέΡΑ25, Μαρία Απατζίδη.

Σε ανάρτησή της η κ. Απατζίδη αναφέρει ότι δέχθηκε αγκωνιά στο μάτι από μέλος διμοιρίας των ΜΑΤ, ενώ στη συνέχεια τα ΜΑΤ την έσπρωχναν με τις ασπίδες τους.

Η ίδια δήλωσε σε αστυνομικό ότι είναι βουλευτής, για να λάβει την απάντηση: "Δεν με νοιάζει”. Παράλληλα καταγγέλλει ότι λίγα λεπτά μετά το χτύπημα που δέχθηκε, άνδρες των ΜΑΤ επιτέθηκαν και σε γυναίκα δικηγόρο.

Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 μετέβη στο νοσοκομείο "Ελπίς" όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Η ανάρτηση της Μαρίας Απατζίδη στον λογαριασμό της στο Twitter:

Δέχθηκα απρόκλητα χτύπημα στο μάτι και ασπιδιά στο χέρι από αστυνομικό των ΜΑΤ στην πορεία για τον αδικοχαμένο 18χρονο. Η αστυνομική βία δεν θα περάσει. #antireport pic.twitter.com/cfM3auOAfB

— Apatzidi_Maria (@MariaApatzidi) October 26, 2021

Δήλωση για τη συγκεκριμένη καταγγελία έκανε και ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης:

Η ΕΛ.ΑΣ. στα χθεσινά έκτροπα των ΜΑΤ με την παντελώς απρόκλητη ωμή βία και άγρια καταστολή σε βάρος ειρηνικών διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας, είδε "κατάλληλες κινήσεις και περιορισμένη χρήση δακρυγόνων για την απώθηση των συγκεντρωμένων". Δεν ξέρουμε αν "κατάλληλες κινήσεις" για την ΕΛ.ΑΣ. του αυταρχικού κράτους της Μητσοτάκης Α.Ε. είναι οι ξυλοδαρμοί, τα σπασμένα χέρια, τα ανοιχτά κεφάλια και τα μαυρισμένα μάτια, βλέπουμε όμως πως η Κυβέρνηση συνεχίζει να εντέλει τα αστυνομικά όργανα να επιτίθενται απρόκλητα σε βάρος άοπλων πολιτών που προσπαθούν να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα στη διαμαρτυρία για μία στυγερή δολοφονία από τους άνδρες του κ. Θεοδωρικάκου στο Πέραμα. Ως ΜέΡΑ25 περιμένουμε εξηγήσεις από τον Υπουργό "Προστασίας" του Πολίτηα και την ΕΛ.ΑΣ. που δεν είπε λέξη στην ανακοίνωσή της για τον τραυματισμό των διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και Βουλευτών του ΜέΡΑ25 και συγκεκριμένα της Βουλεύτριας Α' Ανατολικής Αττικής Μαρίας Απατζίδη, που "έτυχε" ιδιαίτερα "θερμής" αντιμετώπισης από τα ΜΑΤ.

