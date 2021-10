Life

Στο νοσοκομείο με κορονοϊό o Γιάννης Αϊβάζης (βίντεο)

Ο ηθοποιός είναι πλήρως εμβολιασμένος

Ο Γιάννης Αϊβάζης, περνά δύσκολες ώρες καθώς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Σωτηρία” με κορονοϊό.

Την εισαγωγή του στο νοσοκομείο αποκάλυψε ο ίδιος ο ηθοποιός με μία ανάρτησή του το πρωί της Τρίτης.

Ο Γιάννης Αϊβάζης, μοιράστηκε σε story στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram μία φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου που φαινεται και ο ορός.

