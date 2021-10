Πολιτισμός

Νίκος Κουρής: Ο Μίκης Θεοδωράκης τα είπε όλα στην διαθήκη του

Τι είπε ο Νίκος Κουρής για το τεστ DNA και την Μαργαρίτα Θεοδωράκη που δεν παρουσιάστηκε, αλλά και για την διαθήκη.

Δεν πήγε να κάνει τεστ DNA η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα, με τον Νίκο Κουρή να λέει ότι δεν θέλει να ασχοληθεί ξανά με αυτή την υπόθεση, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι είναι γιος του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη.

«Δυστυχώς η κ. Μαργαρίτα Θεοδωράκη δεν μας τίμησε για το τεστ DNA. Περιμέναμε μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μας. Μάθαμε από την τηλεόραση ότι δεν θα έρθει» είπε ο συνήγορος του Νίκου Κουρή, Κυριάκος Ροζάκης.

«Να πω ότι περιουσία δικιά μας ήταν οι αρχές με τις οποίες με μεγάλωσε ο Γιάννης ο Κουρής, είναι το χαμόγελο της μητέρας μου την οποία μνημονεύει και η Μαργαρίτα στο βιβλίο της και σας προτρέπω να το διαβάσετε. Ο Μίκης είχε πει γι’ αυτό το βιβλίο ότι είναι μια αποκάλυψη. Να ζητήσω συγγνώμη από τους εκατομμύρια φίλους του Μίκη που έγινα πρωταγωνιστής άθελά μου σε μια τέτοια ιστορία. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί και θα το τελειώσω εδώ σήμερα όλο αυτό. Δε θα ξανασχοληθώ, να ηρεμήσω και να αφιερωθώ σε αυτό που ήθελε και ο Μίκης Θεοδωράκης, τη διάδοση του έργου του» είπε ο Νίκος Κουρής, σε δηλώσεις στον Alpha.

«Έπρεπε να με αναφέρει ως “Θεοδωράκη” στη διαθήκη, γιατί διαφορετικά θα μπορούσαν να την προσβάλλουν. Η ταυτότητά μου γράφει Κουρής γι΄αυτό και έχει βάλει το “Θεοδωράκης” σε παρένθεση. Πιστεύω ότι αν ερχόταν η Μαργαρίτα σήμερα, θα είχε τελειώσει αυτό το ζήτημα και εγώ δε θέλω να ξανασχοληθώ. Δε θα επαναληφθεί η διαδικασία. Είμαι σίγουρος ότι είμαι γιος του Μίκη απλά ήθελα να το αποδείξω σε όσους αμφιβάλλουν. Όσα αναφέρει στη διαθήκη του μου φτάνουν και μου περισσεύουν» ανέφερε ο Νίκος Κουρής.





