Επεισόδια στα Εξάρχεια (εικόνες)

Πετροπόλεμος και χημικά σε πορεία στα Εξάρχεια. Τραυματίστηκαν αστυνομικοί.



Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που συνέβησαν το μεσημέρι στην περιοχή των Εξαρχείων.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν άτομα που έκαναν συγκέντρωση κατά της λήψης γενετικού υλικού από συλληφθέντες, επιτέθηκαν ξαφνικά σε αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες και κοντάρια. Οι αστυνομικοί απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει έως αυτή την ώρα σε 5 προσαγωγές.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής:

"Την 12.30 ώρα σήμερα (Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021), με πρωτοβουλία διαφόρων Συλλογικοτήτων και Συνελεύσεων, πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο, κατά το οποίο συγκεντρώθηκαν σταδιακά (150) περίπου άτομα, στο χώρο των Προπυλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι, μέσω τον οδών Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄- Ακαδημίας και Σίνα κινήθηκαν στην οδό Σόλωνος.

Οι πορευόμενοι αιφνιδιαστικά επιτέθηκαν με ρίψη πυροσβεστήρων, καρεκλών και άλλων αντικειμένων στις αστυνομικές δυνάμεις που ακολουθούσαν, οι οποίες άμεσα τους απώθησαν.

Οι συγκεντρωθέντες, στο ύψος της οδού Ζωοδόχου Πηγής, εκδήλωσαν εκ νέου επίθεση κατά των αστυνομικών δυνάμεων με ρίψη αντικειμένων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις με χρήση των αναγκαίων μέσων τους απώθησαν και οι συγκεντρωθέντες διαλύθηκαν προς διάφορες κατευθύνσεις.

Από τις ανωτέρω επιθέσεις τραυματίσθηκαν πέντε (5) αστυνομικοί, ενώ από το σημείο προσήχθησαν έξι (6) άτομα.

Προανακρίσεως επελήφθη η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, ενώ για τα συμβάντα στην ανωτέρω συγκέντρωση, ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών".

