Μητσοτάκης - αλ Χαλίφα: Συνεργασία στις επενδύσεις και τον Τουρισμό

Με τον πρίγκιπα διάδοχο του Μπαχρέιν συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, στη Σαουδική Αραβία. Η άμυνα και διάθεση Patriot προς την Ελλάδα.

Τις δυνατότητες ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων και του Τουρισμού εξέτασαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρίγκιπα διάδοχο και πρωθυπουργό του Μπαχρέιν, Σαλμάν μπιν Χαμάντ αλ Χαλίφα, κατά τη συνάντησή τους, στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία.

Ταυτόχρονα, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία με τη Γαλλία για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης, καθώς και στην πενταετή ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν προσκλήσεις για εκατέρωθεν επισκέψεις.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος, από ελληνικής πλευράς, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Σε συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο και Πρωθυπουργό του Μπαχρέιν, Salman bin Hamad Al Khalifa, συζητήσαμε για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μας στους τομείς των επενδύσεων και του τουρισμού, καθώς επίσης και για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. pic.twitter.com/L3SOcySHbJ — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 26, 2021

Είχε προηγηθεί σύσκεψη του πρωθυπουργού με επιχειρηματίες από τη Σαουδική Αραβία οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα, καθώς και συνάντησή του με ανώτατα στελέχη ελληνικών εταιρειών οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο Βασίλειο.

Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τρεις αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας οι οποίοι εργάζονται ως σύνδεσμοι για την μεταφορά και εγκατάσταση της συστοιχίας Patriot που έχει διαθέσει η Ελλάδα στη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση της άμυνάς της.

O πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohamed Bin Salman.





