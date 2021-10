Παράξενα

Βόλος: Έδειρε τον πατέρα του γιατί του έκλεισε την τηλεόραση

Ένοχος ο 22χρονος για ενδοικογενειακή βία. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Σε φυλάκιση πέντε μηνών με αναστολή, καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, έναν 22χρονο, ο οποίος στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 20 χρονών, χτύπησε τον πατέρα του, σε χωριό της περιοχής του Αλμυρού, γιατί... του έκλεισε την τηλεόραση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο πατέρας του νεαρού του ζήτησε να κλείσει την τηλεόραση δύο φορές, ο 20χρονος τότε δεν τον άκουσε, ο πατέρας του πήρε το τηλεκοντρόλ και έκλεισε την τηλεόραση, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τον χτυπήσει με γροθιά στη μύτη, προκαλώντας του μώλωπες και εκδορές, ενώ του έσκισε το χέρι.

Μάλιστα ο νεαρός, που έκανε πολεμικές τέχνες, έστειλε στον πατέρα του απειλητικό μήνυμα, ότι κινδύνευε η ζωή του. Ο νεαρός, κατά την απολογία του φάνηκε ότι το μετάνιωσε και ζήτησε συγνώμη από τον πατέρα του, τη μητέρα του και τον μικρότερο αδελφό του.

Ο συνήγορος του πατέρα του κατηγορούμενου ισχυρίστηκε ότι ο νεαρός είναι επικίνδυνος, να διαπράξει κάτι ακόμη πιο σοβαρό και για το λόγο αυτό ζήτησε την παραδειγματική του τιμωρία, ώστε να συνετιστεί.

Ο συνήγορος υπεράσπισης κατέθεσε στο Δικαστήριο ότι το παιδί μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με βία, τρομοκρατία και φασιστικό περιβάλλον και σήμερα, σε συμμόρφωση απόφασης να μην πλησιάζει το σπίτι του πατέρα του, ο νεαρός ζει σε ένα δωμάτιο 2Χ2, χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό και για να επιβιώσει μαζεύει ελιές, με 500 € τον μήνα. Επίσης ανέφερε ότι ο ηλικιωμένος άνδρας μίλησε άσχημα στο παιδί του και γι’ αυτό αντέδρασε βίαια και ζήτησε συγνώμη για την πράξη του.

Τελικά το Δικαστήριο καταδίκασε τον νεαρό σε φυλάκιση 5 μηνών με αναστολή, καθώς τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή βλάβη σε βάρος του πατέρα του, τελεσθείσα μπροστά στον ανήλικο αδελφό του, αναγνωρίζοντάς του τα ελαφρυντικά της μετεφηβικής ηλικίας και της ανάρμοστης συμπεριφοράς του εγκαλούντα.

