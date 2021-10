Life

“The 2night Show”: σπουδαίοι καλεσμένοι την Τρίτη (εικόνες)

Δύο ηθοποιοί με μακρά διαδρομή στα θεατρικά δρώμενα, τηλεοπτικές εμφανίσεις και μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, μας κρατούν συντροφιά, μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2night Show» την υπέρλαμπρη Μιμή Ντενίση.

Ηθοποιός, σκηνοθέτιδα, θεατρική συγγραφέας, αλλά και επιχειρηματίας, η Μιμή Ντενίση μετρά 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας γεμάτα από δυνατές, αλλά και δύσκολες στιγμές. Είναι μια γυναίκα που πάτησε στα πόδια της και όρθωσε το ανάστημά της, αποφεύγοντας τις κακίες και τις ίντριγκες. Γιατί δεν αποφεύγει τους «παπαράτσι»;

Υπήρξε στο παρελθόν σύντροφός της που έφυγε από τη σχέση τους λόγω της δημοσιότητας; Μεταξύ άλλων, η αγαπημένη Μιμή μιλά για την απώλεια της μητέρας της, που ακόμη δεν έχει ξεπεράσει, αλλά και για την υπέροχη σχέση της με την κόρη της, Μαριτίνα. Τέλος, αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες για τη νέα της ταινία-υπερπαραγωγή «Σμύρνη μου αγαπημένη», η οποία ίσως είναι η πιο ακριβή ελληνική κινηματογραφική παραγωγή.

Στην παρέα του «The 2night Show» και ο Τάσος Χαλκιάς.

Ο αγαπημένος ηθοποιός δεν διστάζει να μιλήσει στον Γρηγόρη για τον χαρακτηρισμό που έχει δεχθεί από συναδέλφους του ως «παρωχημένος», αλλά και για τον λόγο που απέρριψε τη συμμετοχή του στο θεατρικό έργο «Το κλουβί με τις τρελές». Ποια ήταν η εμπειρία του ως «μαθητής» του Αλέξη Μινωτή; Γιατί νιώθει όμορφα που συμμετέχει στη σειρά «Χαιρέτα μας τον πλάτανο»; Τέλος, εξηγεί γιατί δεν πιστεύει στην «παντοκρατορία» των σκηνοθετών και αναλύει τη διαφορετική αξία του θεάτρου από την τηλεόραση.

«The 2night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, στις 23:30

