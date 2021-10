Life

Ο Πύρρος Δήμας “Ενώπιος Ενωπίω”… με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανήμερα της εθνικής επετείου, μια εξομολόγηση από καρδιάς για την αθλητική διαδρομή και την προσωπική ζωή του Ολυμπιονίκη στην άρση βαρών.

Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Πύρρο Δήμα.

Ο κορυφαίος Ολυμπιονίκης μιλά για τη σπουδαία διαδρομή του στην Άρση Βαρών και τα χρυσά μετάλλια, ενώ αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές πριν από τους θριάμβους του.

Τι λέει για τη σημερινή εικόνα εγκατάλειψης του αθλήματος των μεγάλων εθνικών επιτυχιών;

Τα πρώτα του αγωνιστικά βήματα στη Βόρειο Ήπειρο, και η μεγάλη του συγκίνηση για τη γυναίκα του, Αναστασία, που έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο.

Τι λέει για τα τέσσερα παιδιά του, την πολιτική και τα όνειρά του;

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:30.

#EnwpiosEnwpiw

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ - Χρέη: πότε διαγράφονται οριστικά

Επίθεση με βιτριόλι: η ώρα της απόφασης στην δίκη

Καταδίωξη - Πέραμα: στην ανακρίτρια οι αστυνομικοί (εικόνες)