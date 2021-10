Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: ακύρωση παρελάσεων και στη Θεσσαλία

Η απόφαση που ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας σχετικά με την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Τη ματαίωση των παρελάσεων μαθητικών και στρατιωτικών για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε όλη τη Θεσσαλία, αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, με τη σύμφωνη γνώμη των φορέων, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, του μεγάλου αριθμού ημερήσιων κρουσμάτων, της πίεσης στα νοσοκομεία, της αύξησης του ιικού φορτίου στα λύματα και της αύξησης των κρουσμάτων στις σχολικές μονάδες.

Την Πέμπτη 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν μόνο οι επίσημες δοξολογίες και οι καταθέσεις στεφάνων στα Ηρώα με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σέρρες: παρέλαση σημαιοφόρων

Μόνο σημαιοφόροι και παραστάτες σχολικών μονάδων και πολιτιστικών συλλόγων θα μετάσχουν, μαζί με τα στρατιωτικά τμήματα, στις παρελάσεις για την επέτειο του ΟΧΙ στο νομό Σερρών, όπως αποφασίστηκε σήμερα.

Αποτιμώντας την επιδημιολογική κατάσταση στο νομό, οι εμπλεκόμενοι φορείς αποφάσισαν να τροποποιήσουν τη διεξαγωγή των παρελάσεων ως προς το σκέλος της συμμετοχής μαθητών αλλά και εκπροσώπων συλλόγων και οργανώσεων.

Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει τη συμμετοχή των στρατιωτικών τμημάτων που θα παρελάσουν κανονικά.

Είχε προηγηθεί η απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ματαιωθούν οι μαθητικές παρελάσεις στους πέντε νομούς της Περιφέρειας "λόγω της αύξησης των κρουσμάτων Covid-19 και για την αποφυγή περαιτέρω συγχρωτισμού και επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης", όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Αντίθετα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι στρατιωτικές παρελάσεις θα διεξαχθούν κανονικά.

