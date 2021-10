Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Ανοίγει η πλατφόρμα για τη δεύτερη δόση

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τη δεύτερη δόση με εμβόλιο mRNA για όσους έχουν κάνει το μονοδοσικό σκεύασμα της Johnson & Johnson.

Ανοίγει στις 5 Νοεμβρίου η πλατφόρμα των ραντεβού για την δεύτερη δόση των ατόμων που έκαναν το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson, ανεξαρτήτως ηλικίας. Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον δύο μήνες από την ημερομηνία του εμβολιασμού τους με μία δόση Johnson & Johnson και, όπως είπε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, αυτά τα άτομα θα μπορούν να κάνουν δεύτερη δόση με Johnson & Johnson ή mRNA εμβόλιο, αρχικά Pfizer - και τις επόμενες μέρες θα μπορεί να γίνεται και με Moderna. Την επόμενη εβδομάδα θα σταλεί υπενθυμιστικό SMS στους πολίτες που πληρούν τα κριτήρια για τρίτη δόση.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε και μια αλλαγή στο emvolio. gov.gr, όπου πλέον από 29 Οκτωβρίου, θα αναγράφεται δίπλα από το εμβολιαστικό κέντρο το είδος του εμβολίου που διενεργείται.

Πορεία των εμβολιασμών

Ξεπεράστηκαν σήμερα οι 12.795.000 εμβολιασμοί. Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 6.600.000 πολίτες, δηλαδή το 63% του γενικού πληθυσμού και 71,4% επί του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 68,7% του γενικού πληθυσμού και 79,7% του ενήλικου πληθυσμού.

Έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 6.350.000 πολίτες, δηλαδή το 60,5% του γενικού πληθυσμού και 69,8% του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 64,7% του γενικού πληθυσμού και 74,5% του ενήλικου πληθυσμού.

Τις τελευταίες 10 ημέρες, 70.000 πολίτες έχουν κλείσει ραντεβού πρώτης δόσης.

Σχετικά με την τρίτη δόση, μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 300.000 πολίτες και άλλοι 35.000 έχουν κλείσει το ραντεβού τους. Στο πρόγραμμα κατ' οίκον εμβολιασμού, έχουν κάνει αίτηση μέχρι στιγμής 14.000 πολίτες και έχει γίνει ο εμβολιασμός σε 11.700 πολίτες, κυρίως από κινητές μονάδες των κέντρων υγείας.

Σχετικά με τους ιδιώτες γιατρούς, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι 224 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, όπως και 20 πολυιατρεία, και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3639 εμβολιασμοί, εκ των οποίων 1358 στα ιατρεία και 2287 εμβολιασμοί κατ οίκον.

Στοιχεία για τους εμβολιασμούς

Για την ηλικιακή ομάδα 85 και άνω, το 75,3% έχει εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 80-84, το 74,4% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 75-79, το 86,4% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 70-74, το 80,8% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 65-69, το 82,9% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 60-64, το 79,4% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 55-59, το 77,8% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 50-54, το 75,2% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 45-49, το 72,9% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 40-44, το 69% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 35-39, το 62,5% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 30-34, το 62,7% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 25-29, το 63% έχει ήδη εμβολιαστεί

Για την ηλικιακή ομάδα 18-24, το 60,2% έχει ήδη εμβολιαστεί

Στην ηλικιακή ομάδα 15-17 έχει ήδη εμβολιαστεί το 35,8%

Στην ηλικιακή ομάδα 12-14 το 21,4% έχει εμβολιαστεί.