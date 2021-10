Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Open Βιέννης: Απέκλεισε τον Ντιμιτρόφ στην πρεμιέρα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στάθηκε στο ύψος και νίκησε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Με σπουδαία ανατροπή στο πρώτο σετ και σταθερή απόδοση στο δεύτερο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε με το... δεξί στο Vienna Open, επικρατώντας με 2-0 σετ του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Στον β΄ γύρο του τουρνουά ο Έλληνας πρωταθλητής θ΄ αντιμετωπίσει τον Φράνσις Τιαφό, ο οποίος με τη σειρά του νίκησε με 2-0 τον Λάγιοβιτς.

Ο αγώνας ήταν απόλυτα ισορροπημένος στο πρώτο σετ με τους δύο μονομάχους να μην καταφέρουν να «σπάσουν» το σερβίς ο ένας του άλλου. Το ματς πήγε στο 6-6, ωστόσο, στο τάι μπρέικ ο Ντιμιτρόφ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Έλληνα πρωταθλητή και κατάφερε να πάρει σοβαρό προβάδισμα νίκης, προηγούμενος με 4-1.

Ο 23χρονος, όμως, δεν το έβαλε κάτω, έβγαλε μεγάλα ψυχικά αποθέματα και αφού κατάφερε να σώσει τρία σετ πόιντ, ήταν εκείνος που στο φινάλε πανηγύρισε κάνοντας το 1-0 με 7-6.

Με την ψυχολογία στα ύψη ο Τσιτσιπάς είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στη συνέχεια, κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς του. Οι δύο αντίπαλοι βάδιζαν «χέρι-χέρι» στα 8 πρώτα games (4-4), ωστόσο, το νο3 της παγκόσμιας με αντεπίθεση πήρε τα δύο επόμενα και τη νίκη με 6-4.

Με αυτή τη νίκη, ο Τσιτσιπάς έφτασε τις 55 μέσα στο 2021.

