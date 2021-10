Κοινωνία

Καταδίωξη στο Πέραμα: το ηχητικό ντοκουμέντο από το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Αποκαλυπτικό είναι το ηχητικό ντοκουμέντο από τον ασύρματος της Ελληνικής Αστυνομίας, την ώρα της καταδίωξης.

Να σταματήσουν την καταδίωξη ζήτησε το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ .από τους αστυνομικούς κατά την διάρκεια του αιματηρού περιστατικού στο Πέραμα που κατέληξε σε 36 πυροβολισμούς από την αστυνομία και την απώλεια ζωής του 20χρονου που φέρεται να οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα δημοσίευσε το MEGA

ΚΕΝΤΡΟ Α.Δ. 400 Γ τέλος, τέλος. Θα απομακρυνθείτε, τέλος. Όλες οι ομάδες θα απομακρυνθούν. Ουδέ ένας θα ασχοληθεί με το αυτοκίνητο πλέον. 400 Γ για τις ομάδες ΔΙΑΣ την 503 και οποιαδήποτε άλλη ομάδα, έχει διατεθεί να ακολουθήσει το όχημα, τέλος στους τομείς σας όλοι, τώρα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Κέντρο ίσως το προλάβω…

ΚΕΝΤΡΟ Α.Δ. . Η εντολή είναι σαφής διακόπτουμε τώρα. όλοι οι σταυροί στους τομείς σας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: …

ΚΕΝΤΡΟ Α.Δ 400Γ θα επαναλάβουμε τέλος, εάν δεν σταματάει το αυτοκίνητο τέλος, διακόπτουμε, διακόπτουμε, είναι εντολή του Α100 θα διακόψετε άπαντες.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Κέντρο έχουν απομακρυνθεί οι ομάδες από το όχημα, έχω μείνει πίσω.

ΚΕΝΤΡΟ Α.Δ Για όλους τους σταθμούς δε θα επανέλθουμε είναι η τελευταία φορά που το διαβιβάζουμε. Για όλους τους σταθμούς τέλος. Καθένας στον τομέα του και δε θα επανέλθουμε.

Λίγα λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί πυροβολούν.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Ένα ασθενοφόρο σύντομα. Έχουμε Ε23 (πυροβολισμούς) και εμβολισμό μηχανής. Τρέξτε που είστε συνάδελφοι, που είστε;

ΚΕΝΤΡΟ Α.Δ. Η ομάδα που διαβίβασε θέλουμε το ακριβές 1 - 11 για να τη βοηθήσουμε.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Ελπίδος 38 Πέραμα, Ελπίδος 38 Πέραμα. Επείγον!

Τι υποστηρίζουν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί περιγράφουν πως κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στη λεωφόρο Αθηνών είδαν ένα ασημί αυτοκίνητο να τους προσπερνά και να προσπαθεί να κλείσει το δρόμο στο ύποπτο όχημα το οποίο έστριψε και μπήκε στη λεωφόρο Σχιστού.

«Όταν το είδαμε λόγω και της κίνησής του υποθέσαμε ότι πιθανόν να είναι κάποιο όχημα από Υπηρεσία Ασφαλείας, το οποίο είχε έρθει να μας βοηθήσει να ακινητοποιήσουμε το αμάξι που ακολουθούσαμε», υποστηρίζει ένας από τους αστυνομικούς, ενώ ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ σημειώνει:

«Εμείς ακολουθήσαμε το εν λόγω σε ικανή απόσταση ασφαλείας ώστε να μην εμπλακούμε και εμείς σε κάποιο ατύχημα αλλά και να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν και την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών της οδού».

Οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ αναφέρουν πως πυροβόλησαν το αυτοκίνητο για να σώσουν έναν συνάδελφό τους.

«Χτύπησε τη μηχανή που οδηγούσα, με έριξε στο οδόστρωμα και η μηχανή έπεσε πάνω μου και με πλάκωσε. Το όχημα συνέχισε να έρχεται προς τα πάνω μου με σκοπό να με εξουδετερώσει αλλά ευτυχώς ο συνοδός μου, σύρθηκε και πρόλαβε να με τραβήξει για να με πάρει από το σημείο λίγο πριν με χτυπήσει», λέει ο αστυνομικός.

Ο ανήλικος που βρισκόταν στο αυτοκίνητο κατάφερε να εξαφανιστεί.

«Το άτομο αυτό προσπάθησα να το ακολουθήσω και εγώ. Μάλιστα ενώ έτρεχα από πίσω του, με το όπλο στη θήκη, του φώναζα να πέσει κάτω. Μετά από κάποια μέτρα τον χάσαμε και επιστρέψαμε εκεί που είχε μείνει το αυτοκίνητο», συνεχίζει ο αστυνομικός.

Σήμερα οι γονείς του Νίκου Σαμπάνη δήλωσαν παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας.

«O υιός μας γαζώθηκε από τις σφαίρες των αστυνομικών, χωρίς αυτοί να επιδείξουν τη στοιχειώδη επιμέλεια και αναλογικότητα στη χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων», αναφέρουν οι γονείς του 18χρονου.

