Αθλητικά

ΑΕΛ - ΠΑΣ Γιάννινα: Πρόκριση... θρίλερ στα πέναλτι για τους “βυσσινί”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκρκιση για την ΑΕΛ, σε ματς - θρίλερ με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Στην 6η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε η ΑΕΛ, έπειτα από ματς «θρίλερ» με τον ΠΑΣ Γιάννινα, επικρατώντας με 3-1 στα πέναλτι (1-1 κανονικός αγώνας και παράταση). Ο αγώνας κρίθηκε κυριολεκτικά στα... πέναλτι, καθώς και τα δύο γκολ της κανονικής διάρκειας σημειώθηκαν από τα 11 μέτρα (σκόρερ οι Μαυρίας και Κάργας), με τους «βυσσινί» να αποδεικνύονται πολύ πιο «ψυχροί» κι εύστοχοι στη... ρώσικη ρουλέτα.

Η ΑΕΛ έχασε την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι στο 12’ με την κεφαλιά του Νικολιά που μπλόκαρε εύκολα ο Λοντίγκιν, ενώ στο 25’ ο Θεοδωρόπουλος έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά σε σουτ του Σάλιακα.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου καταγράφηκε η φάση που «σημάδεψε» τον αγώνα. Στο 47’ από κεφαλιά του Μπέρτου, ο Όγκμποε έπιασε το σουτ με τη μία, με την μπάλα να βρίσκει στο πρόσωπο του Γκαρντάβσκι, ο οποίος βρισκόταν πάνω στη γραμμή. Με υπόδειξη του βοηθού ωστόσο, ο Αθηναίος ρέφερι έδειξε την άσπρη... βούλα (δεν υπάρχει VAR σε αυτή τη φάση του Κυπέλλου) κι απέβαλλε τον Γερμανό μεσοεπιθετικό, εν μέσω πολύ έντονων διαμαρτυριών από τους παίκτες του ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Μαυρίας ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε από τα 11 μέτρα, δίνοντας το προβάδισμα στην ΑΕΛ. Στο 60’ ο Ηλιάδης ανέτρεψε τον Περέα μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή Παπαπέτρου να δείχνει ξανά το σημείο του πέναλτι. Ο Κάργας πήρε την ευθύνη της εκτέλεσης και με ψύχραιμο χτύπημα, ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 72’ ο Ακούνια είχε μία καλή στιγμή, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Λοντίγκιν από καλή θέση, ενώ στο 86’ ο γκολκίπερ του ΠΑΣ έδειξε αντίστοιχη ψυχραιμία στην προσπάθεια του Ομάρ.

Ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση, όπου ο ΠΑΣ ήταν πολύ πιο απειλητικός με τις ευκαιρίες των Σάλιακα (95’) και Σνάιντερ (120’), όμως και στις δύο περιπτώσεις ο Θεοδωρόπουλος έδειξε εξαιρετικά ρεφλέξ αποκρούοντας την μπάλα.

Στη διαδικασία των πέναλτι οι παίκτες της ΑΕΛ ήταν πολύ πιο ψύχραιμοι από τα 11 μέτρα (τρεις στις τέσσερις εύστοχες εκτελέσεις), την ώρα που οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννινα αστόχησαν τρεις φορές (οι Κάργας και Παντελάκης σούταραν πάνω απ’ τα δοκάρια), με τον Κολομπίνο να «σφραγίζει» την πρόκριση των «βυσσινί» από την άσπρη βούλα.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Σάλιακας απόκρουση Θεοδωρόπουλου και δοκάρι

Ακούνια 1-0

Κάργας άουτ

Ηλιάδης 2-0

Πέερσμαν 2-1

Μπέρτος απόκρουση Λοντίγκιν

Παντελάκης άουτ

Κολομπίνο 3-1

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Ηλιάδης, Κολομπίνο

Αποβολές: 50’ Γκαρντάβσκι (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Ηλίας Φυντάνης): Θεοδωρόπουλος, Μπέρτος, Ομάρ, Ηλιάδης, Μακσιμένκο, Παπαγεωργίου, Κολομπίνο, Μαυρίας (91’ Γλυνός), Μπαντιμπανγκά, (106’ Συμελίδης) Νικολιάς (66’ Γιάκος), Όγκμποε (66’ Ακούνια).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Παντελάκης, Κάργας, Ρίζος (67’ Πέερσμαν), Καραχάλιος (91’ Λιάσος), Σιόντης (84’ Μέντες), Γκαρντάβσκι, Μίνα (46’ Τριάδης), Περέα, Μιλιντσέανου (46’ Σνάιντερ).

Ειδήσεις σήμερα:

Καταδίωξη στο Πέραμα: το ηχητικό ντοκουμέντο από το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Τσιτσιπάς - Open Βιέννης: Απέκλεισε τον Ντιμιτρόφ στην πρεμιέρα