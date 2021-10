Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης – Φώφη Γεννηματά: Πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου του μαστού στο όνομά της

Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και η μάχη της Φώφης Γεννηματά, που γίνεται παρακαταθήκη.

Ρεπορτάζ: Στεφανία Μουρελάτου, Λίλιαν Τσουρλή

Την ονομασία της Φώφης Γεννηματά θα πάρει το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού (προσυμπτωματικού ελέγχου)που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.

Την είδηση μετέδωσε η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στη Σαουδική Αραβία, Στεφανία Μουρελάτου, στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, μεταφέροντας το πόσο συγκλονισμένος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το θάνατο της επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής. «Ήξερα το πρόβλημα υγείας της, όχι όμως και την έκτασή του», μετέφερε τα λόγια του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε λόγο για έναν ιδιαίτερο κώδικα επικοινωνίας που είχε με την εκλιπούσα.

Ο αγώνας κατά του καρκίνου του μαστού ήταν στάση ζωής για τη Φώφη Γεννηματά. Από καρκίνο στο μαστού νόσησε η ίδια ,από αυτόν έχασε τη μητέρα της και αυτός «χτύπησε την πόρτα» της αδελφής της. Η ανάγκη να «ξορκίσει το κακό» και να αφυπνίσει τις γυναίκες, ξεκίνησε μόλις ήρθε αντιμέτωπη με τη σκέψη ότι εξαιτίας του δε θα ξαναδεί τα παιδιά της.

«Ήθελα να δώσω κουράγιο σε όλες τις γυναίκες. Ζω το ίδιο πρόβλημα όμως η ζωή δεν τελειώνει. Πρέπει να έχουμε θετικότητα, είμαστε όμορφες, το πολεμάμε».

Αυτά έλεγε ξανά και ξανά σε όλες της τις συνεντεύξεις .Όπου στεκόταν, σε όποιον είχε απέναντί της, ακόμη και στα μηνύματα που κατέφθαναν στο προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για όλους αυτούς τους λόγους, σύντομα, με ένα ειδικό πρόγραμμα έστω και νοερά η Φώφη Γεννηματά θα είναι δίπλα σε όλες τις γυναίκες.

«Θα είχε τεράστια σημασία να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο με την ονομασία «Φώφη Γεννηματά». Η πρόληψη είναι καθοριστικό στοιχείο για κάθε ασθένεια. Πρέπει να φύγει ο φόβος που υπάρχει στους ανθρώπους να επισκεφθούν τον γιατρό», δήλωνε νωρίτερα στον ΑΝΤ1 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμμένος, υποστηρίζοντας την πρόταση που έκανε ο Ηλίας Μόσιαλος και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

«Καλή ιδέα σαφώς την υποστηρίζουμε , για εμάς η πρόληψη είναι σε πρώτο πλάνο. Η έγκυρη διάγνωση και η αποφυγή καρκινογόνων παραγόντων είναι το υπ’άριθμον ένα . Ο αγώνας της Φώφης Γεννηματά όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει θέμα συζήτησης, τόσο στους κύκλους των καρκινοπαθών, όσο και αυτών που θέλουν να πάρουν δύναμη και κουράγιο και μόνο στη σκέψη ότι κάποια στιγμή θα έρθουν αντιμέτωποι με τον καρκίνο», λέει ο Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Καρκινικής Εταιρείας.

«Θέλω να καταθέσω κάτι που το έζησα εχθές, στην ομάδα ασθενών που λειτουργεί κάθε Δευτέρα 6-8 . Δύο ώρες ήταν το κύριο θέμα, η αβεβαιότητα ότι μπορεί να είμαι εγώ ο επόμενος», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος στο Σύλλογο Εθελοντών Φίλων και Ιατρών Αθηνών, Ζωή Γραμμάτογλου.

