Αθλητικά

Βασίλης Τσιάρτας: Έκλεψαν το αυτοκίνητό του - Η έκκλησή του

Ο Βασίλης Τσιάρτας ζητά τη βοήθεια του κόσμου μέσα από τα social media, για να βρεθεί το αυτοκίνητό του.

Ο Βασίλης Τσιάρτας όπως ο ίδιος έκανε γνωστό έπεσε θύμα κλοπής, καθώς άγνωστοι του έκλεψαν το αυτοκίνητο κάτω από το σπίτι του.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας στο Euro 2004, ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου μέσα από τα social media, για να βρεθεί το αυτοκίνητό του.

Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία του και έγραψε χαρακτηριστικά: “Σήμερα το πρωί το αυτοκίνητο μου δεν ήταν στη θέση του. Έπεσα θύμα κλοπής. Αν κάποιος-α το δει ας με ειδοποιήσει. Peugeot 3008 είναι το μοντέλο”.

