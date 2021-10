Κοινωνία

Καταδίωξη στο Πέραμα: Υπόμνημα από τους γονείς του θύματος

Τι αναφέρουν στο υπόμνημά τους οι γονείς του 20χρονου που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών σε καταδίωξη στο Πέραμα.

Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στην ανακρίτρια Πειραιά, κατέθεσαν σήμερα οι γονείς του 20χρονου Ρομ, Νικόλαου Σαμπάνη, που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών στην αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα.

Η δήλωση συνοδεύτηκε με πολυσέλιδο υπόμνημα στην ανακρίτρια Πειραιά από τους συνηγόρους της οικογένειας του 20χρονου, Θανάση Καμπαγιάννη και Αλεξάνδρα Καραγιάννη. Την οικογένεια στηρίζει στη δικαιοσύνη η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «Ελλάν Πασσέ», δια της νομικής της υπηρεσίας, με το δικηγόρο Ηλία Γιαννόπουλο. Η δήλωση που έγινε δεκτή, συνοδεύτηκε από ένα πολυσέλιδο υπόμνημα.

Σε αυτό γίνεται αναφορά σε βασικά σημεία της υπόθεσης και υποστηρίζεται ότι οι επτά αστυνομικοί τέλεσαν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και κατά συναυτουργία με άμεσο δόλο, και ότι ο 20χρονος στην κυριολεξία γαζώθηκε από τις σφαίρες των αστυνομικών, καθώς έφερε τρεις πύλες εισόδου από βολίδες πυροβόλου όπλου στην οπίσθια πλευρά του θώρακος, εκ των οποίων η μία διαμπερής, σύμφωνα με την από 23/10/2021 κατάθεση του ιατροδικαστή.

Περαιτέρω αναφέρουν ότι είχε τραύμα και αιμορραγία στην αριστερή πλευρά του λαιμού, όπως δηλώνουν στις απολογίες τους οι αστυνομικοί.

Στο υπόμνημα επισημαίνεται επίσης, ότι επτά αστυνομικοί έδρασαν από κοινού και κατά συναυτουργία, αφού με την ταυτόχρονη χρήση των όπλων τους προκύπτει ότι συναποφάσισαν και συνεκτέλεσαν την ομοβροντία των πυροβολισμών προς το αυτοκίνητο, στο οποίο ο 20χρονος βρισκόταν ως συνεπιβάτης (συνοδηγός), ανεξαρτήτως του ποιές τελικά ήταν οι θανάσιμες βολίδες.

Ο ισχυρισμός των αστυνομικών ότι πυροβολούσαν τα λάστιχα για να ακινητοποιήσουν το όχημα καταρρίπτεται από το γεγονός ότι από τα τέσσερα λάστιχα του οχήματος, έχει σκάσει μόνο το ένα.

Επίσης, προσθέτουν ότι ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων, ότι έκαναν χρήση των όπλων τους γιατί κινδύνευσε η ζωή τους, ακυρώνεται, καθώς κανένας τραυματισμός των αστυνομικών πέραν όλων ελαφρών αμυχών και γρατσουνιών δεν προκύπτει από τη δικογραφία και από την κατάθεση του ιατροδικαστή. Επίσης υπογραμμίζουν ότι η «υποτιθέμενη σύγκρουση με μεγάλη ταχύτητα του αυτοκινήτου με τις μηχανές ΔΙΑΣ δεν επιβεβαιώνεται από τη φωτογραφία του οχήματος στο οπίσθιο μέρος, από την οποία προκύπτει ότι η όποια επαφή οχήματος και μηχανών πρέπει να ήταν εξαιρετικά ασθενής».

Στο υπόμνημα αναφέρεται εξάλλου, ότι οι αστυνομικοί για να δικαιολογήσουν την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου και την εκτός κάθε νομιμότητας χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, σκηνοθέτησαν την εκδοχή που θέλει τον νεκρό να είναι ο οδηγός του οχήματος. Τονίζουν ότι όπως θα προκύψει από τη διαδικασία, ο 20χρονος ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο όχημα. Επισημαίνεται επίσης, ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί παραβίασαν ρητή εντολή του Κέντρου να σταματήσουν την καταδίωξη.

Οι γονείς του ζητούν ενδελεχή διερεύνηση και διαλεύκανση της ανθρωποκτονίας του παιδιού τους και την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

