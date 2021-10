Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Προς έγκριση το εμβόλιο σε παιδιά 5 – 11 ετών

Υπέρ της χορήγησης του εμβολίου σε ανήλικα είναι έτοιμος να ταχθεί ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Μια επιτροπή ειδικών συμβούλων του αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) ψήφισε σήμερα υπέρ της έγκρισης χρήσης του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19 για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.

Οι συστάσεις αυτής της επιτροπής είναι μόνο γνωμοδοτικές, αλλά είναι σπάνιο να μην γίνονται αποδεκτές από τον FDA.

Αν εγκριθεί η χορήγηση του εμβολίου για αυτήν την ηλικιακή ομάδα, τότε περίπου 28 εκατομμύρια παιδιά θα είναι επιλέξιμα για να εμβολιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

