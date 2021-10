Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: η ώρα της απόφασης στην δίκη

Στο δικαστήριο η Ιωάννα Παλιοσπύρου και η κατηγορούμενη. Ολοκληρώνονται οι αγορεύσεις των δικηγόρων και αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης δικαστών και ενόρκων για την 37χρονη.

Πιο κοντά στην τιμωρία του εγκλήματος που έχει ομολογήσει, είναι πλέον η 37χρονη κατηγορουμένη για την επίθεση με βιτριόλι. Ταυτόχρονα πιο κοντά στην δικαίωση που ζητά είναι και το θύμα αυτής της υπόθεσης που συγκλόνισε χιλιάδες ανθρώπους .

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, που δέχτηκε την επίθεση με το βιτριόλι, είναι και σήμερα στο δικαστήριο. Έφτασε λίγο πριν από τις 9.00 συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της. Λίγα λεπτά μετά στο δικαστήριο έφτασε και η κατηγορούμενη.

Ο χρόνος για την ανακοίνωση της κρίσης των επτά μελών του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για την υπόθεση της επίθεσης που δέχθηκε τον Μάιο του 2020 η Ιωάννα Παλιοσπύρου από την 37χρονη, μετρά πλέον αντίστροφα.

Η διαδικασία κατά την σημερινή έβδομη ημέρα της δίκης, αναμένεται να ξεκινήσει με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορούμενης που θα επιχειρήσουν να μεταβάλουν το κλίμα που άφησε η εισαγγελική πρόταση για την κατηγορούμενη.

Η υπεράσπιση θα επιδιώξει σε αυτήν την "τελευταία μάχη" να πείσει δικαστές και ενόρκους να αντιμετωπίσουν την δράστιδα της επίθεσης με πιο ευνοϊκό ποινικό χαρακτηρισμό της πράξης της .

Είναι πολύ πιθανό σήμερα μετά το μεσημέρι το δικαστήριο να δώσει την απάντησή του, την ετυμηγορία του για την υπόθεση, οπότε και η κατηγορουμένη αλλά και η παθούσα θα ακούσουν την ανακοίνωση της απόφασης των επτά μελών του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Η δίκη για την υπόθεση ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου με την Ιωάννα να εμφανίζεται στο δικαστήριο με ειδική μάσκα, καπέλο και γυαλιά και γάντια προκαλώντας με την εικόνα της ένα κύμα συγκίνησης αλλά και συμπάθειας και αλληλεγγύης για όσα ακόμη και σήμερα υφίσταται από το καυστικό υγρό που της έριξε η 37χρονη. Στην δικαστική αίθουσα το εδώλιο την πρώτη ημέρα της δίκης παρέμεινε άδειο καθώς η κατηγορούμενη δεν θέλησε να μεταχθεί στο δικαστήριο.

Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε σε επόμενες συνεδριάσεις και αρκετές φορές η παρουσία της προκαλούσε φόρτιση στην πλευρά του θύματος .

Ένα μήνα από την έναρξη της δίκης, η κατηγορουμένη απολογήθηκε για την πράξη της λέγοντας πως όλα όσα έγιναν ήταν μία "υπόθεση" μία σκέψη "που καρφώθηκε στο μυαλό" της για την Ιωάννα και τον 40χρονο άντρα που ενδιέφερε την ίδια. Η κατηγορούμενη δήλωσε πως κίνητρο στην πράξη της, ουσιαστικά ήταν η ζήλια της , η "εμμονή της" γιατί πίστευε πως ο άντρας αυτός είχε σχέση και με την Ιωάννα.

Ο Εισαγγελέας ζητώντας την ενοχή της για απόπειρα ανθρωποκτονίας ,έκανε λόγο για "ανθρωποκτόνο εγωισμό" και προέτρεψε τους δικαστές να απορρίψουν τον ισχυρισμό της περί μετατροπής της κατηγορία σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη : "Οπωσδήποτε θεώρησε ως πιθανό τον θάνατο της παθούσας και το επιδοκίμασε".

Το δικαστήριο πιθανότατα σήμερα, θα αποφανθεί αν θα αποδεχθεί την πρόταση του Εισαγγελέα , αν θα κηρύξει ένοχη την κατηγορούμενη όπως κατηγορείται ή αν θα μετατρέψει την κατηγορία, επιβάλλοντας σε κάθε περίπτωση την ανάλογη ποινή.

Η κατηγορούμενη όπως εισάγεται η υπόθεση, είναι αντιμέτωπη με ποινή που ως ανώτατο όριο έχει τα 15 χρόνια κάθειρξης. Σε περίπτωση όμως που η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, μετατραπεί σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη τότε το ανώτατο όριο ποινής κατεβαίνει στα δέκα χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση ίσως η φράση ενός εκ των συνηγόρων της Ιωάννας , απηχεί μία αλήθεια που γνωρίζει καλά και η κατηγορουμένη και το θύμα: "Όταν σε πέντε -έξι χρόνια η κατηγορούμενη βγει από την φυλακή, η Ιωάννα ακόμη δεν θα έχει τελειώσει με τις επεμβάσεις που χρειάζονται για να έχει μία κανονικότητα".





