Αργεντινή: Ο “άνδρας - γάτα” αποβλήθηκε από δικαστήριο, επειδή… νιαούριζε (βίντεο)

Στο εδώλιο του δικαστηρίου, κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία, καθόταν ο “άνδρας – γάτα”, που δεν σταματούσε να κάνει σαν…. αιλουροειδές!

Ένας άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του και της θείας του στην Αργεντινή, στον οποίο τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν δώσει το παρατσούκλι «άνδρας-γάτα», αποβλήθηκε από μια αίθουσα δικαστηρίου στην πόλη Μεντόζα, καθώς αρνήθηκε να υπακούσει την εντολή της δικαστή να σταματήσει να νιαουρίζει σαν αιλουροειδές κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Ο Νίκολας Τζιλ Πέρεγκ, ο οποίος κατάγεται από το Ισραήλ, κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία συγγενών του, όταν εκείνοι τον επισκέφθηκαν από το Ισραήλ το 2019.

Ο Τζιλ Πέρεγκ είχε ρωτήσει προηγουμένως την δικαστή αν μπορούσε να έχει μαζί του τις κατοικίδιες γάτες του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου κρατείται κατά τη διάρκεια της δίκης του. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του εισαγγελέα της Μεντόζα δείχνει τον κατηγορούμενο στο δικαστήριο να αρχίζει να μιμείται το νιαούρισμα μιας γάτας, ενώ αρνιόταν να απαντήσει σε ερωτήσεις του εισαγγελέα.

«Κύριε Τζιλ Πέρεγκ, πριν την είσοδο του σώματος των ενόρκων, σας προειδοποίησα ότι αν θέλετε να παραμείνετε στην δικαστική αίθουσα, θα πρέπει να το κάνετε σιωπηλά, με σεβασμό και με ευπρέπεια», είπε η δικαστής Λόρα Γκαγιάργδο πριν τον αποβάλει από την αίθουσα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δικηγόροι του αναμένεται να ζητήσουν από το δικαστήριο ο πελάτης τους να κηρυχθεί διανοητικά ανίκανος.

