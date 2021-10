Κοινωνία

ΑΤ Ζωγράφου: Επίθεση με μολότοφ και φωτοβολίδες (εικόνες)

Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

Καταδρομική επίθεση σημειώθηκε, τα ξημερώματα, στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, από ομάδα αγνώστων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τη μία τη νύχτα, οι δράστες βγήκαν από τον χώρο της Πανεπστημιούπολης και πέταξαν βόμβες μολότοφ και φωτοβολίδες στο Αστυνομικό Τμήμα χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.

Εως αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει προσαγωγές. Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.