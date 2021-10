Πολιτισμός

“The 2night Show” - Μιμή Ντενίση: Η μεγάλη απώλεια και η πίκρα για την αδικία

Η Μιμή Ντενίση μίλησε για την μητέρα της και την σχέση της με την κόρη της, ενώ αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για τη νέα της ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη».



O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2night Show» την υπέρλαμπρη Μιμή Ντενίση.

Ηθοποιός, σκηνοθέτιδα, θεατρική συγγραφέας, αλλά και επιχειρηματίας, η Μιμή Ντενίση μετρά 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας γεμάτα από δυνατές, αλλά και δύσκολες στιγμές. Είναι μια γυναίκα που πάτησε στα πόδια της και όρθωσε το ανάστημά της, αποφεύγοντας τις κακίες και τις ίντριγκες.

«Υπήρξαν στιγμές που πικράθηκα και που είπα γιατί τόση αδικία σε εμένα. Ο χώρος έχει πάρα πολλούς ανθρώπους αμόρφωτους, ακαλλιέργητους, ατάλαντους και κακούς. Είπα, γιατί τα βάζουν με μια γυναίκα, που έχει τις γνώσεις και τις ικανότητες σε διάφορους τομείς; Επειδή διαβάζω ιστορία, ξέρω ότι αυτό έχει γίνει σε πολύ μεγαλύτερες προσωπικότητες από αρχαιοτάτων χρόνων. Όποιος ξεχώριζε σε αυτήν την χώρα, έπρεπε να του ροκανίζουμε λίγο τα πόδια. Δεν πτοήθηκα, είναι θέμα γνώσης, όχι υπεροψίας» είπε αρχικά η Μιμή Ντενίση.

Μεταξύ άλλων, η αγαπημένη Μιμή Ντενίση μίλησε για την απώλεια της μητέρας της, που ακόμη δεν έχει ξεπεράσει, αλλά και για την υπέροχη σχέση της με την κόρη της, Μαριτίνα.

«Είναι τεράστια η απώλειά της. Η μάνα είναι μία, είτε η μάνα του χωριού, η μάνα της πόλης, η οποιαδήποτε μάνα, είναι πάντα σοφή και σπουδαία σε σχέση με το παιδί της. Η δική μου η μητέρα ήταν και το πιο δυνατό άτομο που γνώρισα στη ζωή μου. Ήταν πάρα πολύ μορφωμένη, ήταν το στήριγμά μου και το έχασα», είπε η Μιμή Ντενίση.

Μιλώντας για την κόρη της είπε: «Είμαι τυχερή που έχω ένα τόσο καλό παιδί. Η Μαριτίνα είναι μια γλύκα, μια απόλαυση, είναι και κωμικός , έχει πολύ γέλιο, είναι όμως πολύ σοβαρό παιδί. Ήρθε στην ταινία και δούλεψε. Σπουδάζει Οικονομικά και έχει δουλέψει μαζί με την σπουδαία ενδυματολόγο, Φωτεινή Δήμου. Της είπαν πως αν πας στο τμήμα με τα κοστούμια θα υποφέρει γιατί τα κοστούμια της ταινίας ήταν 3000 και θα δούλευε ατελείωτες ώρες. Εκείνη όμως της άρεσε και ήθελε να πάει εκεί», είπε για τη συνεργασία του στην ταινία, «Σμύρνη μου αγαπημένη”».

Η Μιμή Ντενίση αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για τη νέα της ταινία-υπερπαραγωγή «Σμύρνη μου αγαπημένη», η οποία ίσως είναι η πιο ακριβή ελληνική κινηματογραφική παραγωγή.

Επίσης, μίλησε για την προσωπική της ζωή και τους κρυφούς έρωτες λέγοντας πως: «Έχω καταφέρει να κρατήσω και πολλά κρυφά γεγονότα. Ότι ήθελα να κρατήσω πραγματικά κρυφό, το έχω κάνει και το έχω καταφέρει. Δεν το έζησα όμως έτσι όπως θα έπρεπε να το ζήσω μια σχέση. Κάπου όμως θα ενοχλείται και ο άλλος δίπλα μου, είτε από την μεγάλη δημοσιότητα, είτε από το κρυφτό που θα παίζουμε. Από ένα σημείο και μετά, αν είσαι γνωστός, ο άλλος σε έχει ταυτίσει με την εικόνα που σε βλέπει όλα αυτά τα χρόνια στις κάμερες και στα εξώφυλλα, δεν βλέπει τον άνθρωπο, Μιμή».

Τέλος, περιέγραψε τον ιδανικό σύντροφο που θα ήθελε αυτή την εποχή στο πλευρό της: «Θα ήθελα έναν τολμηρό και δυνατό άνδρα να εμφανιστεί στη ζωή μου. Να έχει εξυπνάδα και καλοσύνη».

