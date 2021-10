Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Το ΚΙΝΑΛ την αποχαιρετά με ένα συγκινητικό βίντεο

Με ένα συγκινητικό βίντεο το Κίνημα Αλλαγής αποχαιρετά την πρόεδρο του Φώφη Γεννηματά.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό στα social media του ΚΙΝΑΛ, περιλαμβάνει φωτογραφίες και λόγια της Φώφης Γεννηματά, ενώ συνοδεύεται από το μήνυμα «για πάντα στις καρδιές μας».

Η λεζάντα στην ανάρτηση γράφει:

«Θα ήθελα να θυμούνται αυτά που έχω κάνει.

Να υπάρχει ο χώρος μας πιο δυνατός απ’ ό,τι τον παρέλαβα.

Να μπορώ να κοιτάζω και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τους Έλληνες πολίτες στα μάτια. Να κοιτάζω κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και να ξέρω ότι αυτούς υπηρέτησα».

Φώφη Γεννηματά, 1964-2021

