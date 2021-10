Life

Γλυκά Νερά: η Καρολάιν και το “μυστικό της κάμερας ασφαλείας“ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικές πληροφορίες από “Το Πρωινό” για την απέλπιδα, επίμονη προσπάθεια, λίγες ώρες πριν την δολοφονία από τα χέρια του συζυγοκτόνου,

Νέες αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά έκανε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τους γονείς της άτυχης Καρολάιν, να φέρονται πως απορρίπτουν το σενάριο της εξωσυζυγικής σχέσης του πιλότου και τις αντιδράσεις της Καρολάιν, ως την αιτία της άγριας δολοφονίας της 20χρονης μητέρας από τον σύζυγο της.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, βάσει πληροφορίων από την δικογραφία και το από το περιβάλλον της Καρολάιν, υπήρξε επίμονη προσπάθεια, λίγο πριν την άγρια δολοφονία, να υπάρξει, μέσω του κινητού της Καρολάιν, ανάκτηση του υλικού από την κάμερα ασφαλείας που υπήρχε στο σαλόνι του σπιτιού, στα Γλυκά Νερά, εκτιμώντας ότι εκεί βρίσκεται ίσως η λύση σχετικά με τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στην δολοφονία τον πιλότο,

Μάλιστα, φίλος της οικογένειας της Καρολάιν, είπε τα εξής:

«Η Καρολάιν ξέρουμε ότι εκείνη την ημέρα προσπάθησε με το κινητό της να μπει δεκάδες φορές στην κάμερα του σπιτιού και να ανασύρει υλικό. Όλες τις φορές που προσπάθησε δεν τα κατάφερε. Τι υλικό έψαχνε; Γιατί προσπάθησε τόσες φορές εκείνη να το ανασύρει; Οι γονείς της θεωρούν ότι κάτι είχε δει, κάτι έμαθε και έψαχνε αποδείξεις. Αυτό ίσως να την οδήγησε στον θάνατο. Όμως χωρίς την κάρτα μνήμης δεν θα το μάθουμε ποτέ».

Σημειώνεται πάντως ό,τι σύμφωνα με τους ειδικούς κινέζικης εταιρείας, δεν είναι εφικτό να γίνει ανάκτηση του υλικού από την κάρτα μνήμης και να υπάρξουν εικόνες που είχαν καταγραφεί από τις κάμερα ασφαλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φώφη Γεννηματά: Το ΚΙΝΑΛ την αποχαιρετά με ένα συγκινητικό βίντεο

ΑΤ Ζωγράφου: Επίθεση με μολότοφ και φωτοβολίδες (εικόνες)

Παρέλαση στο Μαθράκι: μόνος ο Τάσος με την γαλανόλευκη