Γιάννης Αϊβάζης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Η εκπομπή "Το Πρωινό" επικοινώνησε με τον ηθοποιό. Τι είπε για την κατάσταση της υγείας του, καθώς νοσηλεύεται με κορονοϊό.

Ο Γιάννης Αϊβάζης, περνά δύσκολες ώρες καθώς συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Σωτηρία” με κορονοϊό.

Την εισαγωγή του στο νοσοκομείο είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο ηθοποιός με ένα story στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Σήμερα το πρωί στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως σε επικοινωνία που είχαν μαζί του κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο ηθοποιός είχε δυσκολία στην αναπνοή του ενώ με δυσκολία έβγαινε και η ομιλία του.

Παίρνει οξυγόνο όμως ευτυχώς η διασωλήνωση φαίνεται μακριά.

Όλοι έδωσαν τις θερμότερες ευχές τους στον ηθοποιό.

Ο ηθοποιός με σημερινό του story ευχαρίστησε τον κόσμο για την συμπαράσταση, ενώ μας προτρέπει όλους να ακούμε τους ειδικούς.

