“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς “Άγριες Μέλισσες”. Δείτε και τι θα δούμε στο επεισόδιο της 28ης Οκτωβρίου.

Αποκλειστικές σκηνές από το συγκλονιστικό αποψινό επεισόδιο της σειράς “Άγριες Μέλισσες”, που θα μεταδοθεί στις 22:00, στον ΑΝΤ1, προβλήθηκαν στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Στην σκηνή που παρακολουθήσαμε, η Ζωή και η αδελφή της μαλώνουν για την εξωσυζυγική σχέση της συζύγου του Ακύλα Μεγαρίτη, που προκαλεί την έντονη αντίδραση της καινούριας δασκάλας του Διαφανίου, η οποία μάλιστα την χαστουκίζει, καθώς δεν παραδέχεται όσα η ίδια είδε και με τα μάτια της.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από «Το Πρωινό»:





Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης

Η Αντιγόνη συνεχίζει το σχέδιο του ζεύγους Σεβαστού. Η κατάθεσή της θα καταφέρει να αντιστρέψει τη δίκη; Όλοι βρίσκονται σε αγωνία για το επικείμενο αποτέλεσμα του δικαστηρίου. Ο Πέτρος αποφασίζει να φύγει απ’ τη χώρα και προβαίνει σε μια απρόσμενη κίνηση που θα αλλάξει τη σχέση του με την Ασημίνα. Ο Λάμπρος συνεχίζει την παράνομη αλληλογραφία με την Ελένη και προσπαθεί να την αποτρέψει απ’ τις έρευνές της. Η Ζωή βρίσκεται εγκλωβισμένη καθώς η Αιμιλία ανακαλύπτει τη σχέση της με τον Κωνσταντή. Θα την στηρίξει ή θα την προδώσει στον Ακύλα; Μια κίνηση του Ζάχου θα εξοργίσει την Ελένη. Στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, τα σχέδια της Ελένης κινδυνεύουν ν’ αποκαλυφθούν.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης, 28ης Οκτωβρίου

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου γιορτάζεται με μεγαλοπρέπεια στο Διαφάνι. Η αιφνίδια επίσκεψη των γυναικών της Εστίας, όμως, θα προκαλέσει προβλήματα στην Ελένη. Θα την καλύψει ο Ζάχος; Ο Ακύλας παίζει το τελευταίο του χαρτί και εκβιάζει τον Δούκα. Ο Άγγελος συγκρούεται ανοιχτά με τον Θανασάκη, αλλά η Σοφούλα θα πει την τελευταία λέξη! Ο Πέτρος εξομολογείται αυτό που αισθάνεται στην Ασημίνα, η οποία ζητά από τον Νικηφόρο να προχωρήσουν το διαζύγιο. Ο Λάμπρος μοιράζεται τα συναισθήματά του με την Ανθή. Η μέρα της απόφασης στη δίκη του Δούκα έφτασε και οι αδελφές Σταμίρη είναι εκεί για να την ακούσουν…

