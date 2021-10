Κόσμος

F-16: Βουλευτές ζητούν “μπλόκο” για την Τουρκία

Ομάδα Αμερικανών βουλευτών καλεί τον Τζο Μπάιντεν να μην επιτρέψει την πώληση F-16 στην Τουρκία. Ποιους λόγους επικαλούνται στην επιστολή τους.

«Ο πρόεδρος (Μπάιντεν) πρέπει να ενεργήσει προς το εθνικό συμφέρον μας για χάρη της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και των συμμάχων μας στην περιοχή».

Με αυτήν την παρότρυνση, η ομογενής Ρεπουμπλικανή βουλευτής από τη Νέα Υόρκη Νικόλ Μαλλιωτάκης ηγήθηκε ομάδας μελών του Κογκρέσου που έστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο Μπάιντεν και στον ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για την αγορά 40 νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και τον εκσυγχρονισμό επιπλέον 80 μαχητικών.

Στη διακομματική επιστολή τους, τα μέλη του Κογκρέσου καλούν τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών να αρνηθούν το αίτημα της συγκεκριμένης χώρας γιατί, όπως υποστηρίζουν, η Τουρκία είναι ένας σύμμαχος που συμπεριφέρεται ως αντίπαλος.

Ανακοινώνοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Νικόλ Μαλλιωτάκης υπενθύμισε ότι η Τουρκία αποπέμφθηκε από τον πρόγραμμα των F-35 τον Ιούλιο του 2019, δηλαδή την περίοδο που ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υλοποίησε την αγορά της πρώτης συστοιχίας των ρωσικών S-400.

Οι Αμερικανοί βουλευτές σημειώνουν, μεταξύ άλλων, στην επιστολή τους ότι «μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ερντογάν τον Σεπτέμβριο ότι η Τουρκία θα αγοράσει επιπλέον μία συστοιχία του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400, δεν έχουμε την πολυτέλεια να θέσουμε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλειά μας στέλνοντας αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής σε έναν σύμμαχο που συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως αντίπαλος. Όσο ο Πρόεδρος Ερντογάν προωθεί το επεκτατικό σχέδιό του στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία θα συνεχίσει να απειλεί την εθνική μας ασφάλεια και την ασφάλεια των στενότερων συμμάχων μας στην περιοχή, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου. Σας προτρέπουμε να ενεργήσετε προς το εθνικό συμφέρον μας και για χάρη της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αρνούμενος να ενισχύσετε το γερασμένο οπλοστάσιο των μαχητικών αεροσκαφών της Τουρκίας»





